За перше півріччя 2021 року найбільший прибуток отримала держкомпанія Укргідроенерго (6,2 мільярда гривень), а найбільш збитковим виявилось підприємством "Укрзалізниця".

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Згідно з аналогічним аналізом фінансових показників найбільших держпідприємств за результатами І кварталу найбільш збитковим була також Укрзалізниця, а найбільш прибутковим – НАК "Нафтогаз України".

Цікаво, що компанія "Нафтогаз" не подала фінансову звітність до Мінекономіки, а на запит "Марлін" відповіли, що не вважають такий документ "суспільно необхідним".