Уряд має стратегію щодо зміни структури держборгу. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Київського міжнародного економічного форуму.

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Як змінюватимуть структуру держборгу

Шмигаль мав на увазі збільшення власних внутрішніх запозичень та зменшення частки зовнішніх. Гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 мільярдів доларів,

– сказав прем'єр.

У 2022 році уряд планує взяти ще боргів

Фонд бюджету у 2022 році планують профінансувати державними запозиченнями у сумі 545,58 мільярда гривень. Зовнішні запозичення становитимуть 125,62 мільярда гривень, внутрішні – 419,96 мільярда. Таким чином, як і зазначав Шмигаль, внутрішніх запозичень побільшає. Вони становитимуть 77% від загального обсягу надходжень.

Обсяг платежів для погашення держборгу у 2022 рік, за планом, становитиме 393,3 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Голова Рахункової палати Валерій Пацкан розповідав, що на обслуговування держборгу у першому півріччі поточного року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.