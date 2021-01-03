Загалом за 2020 рік українські номери отримали 85,5 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 3% менше за показник 2019 року.

Зокрема у грудні українці придбали і зареєстрували рекордну для 2020 року кількість нових легкових автомобілів – 9 801 штук. Про це повідомили на сайті Укравтопрому.

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Рекордна кількість

Порівнюючи з 2019 роком грудневий ринок виріс на 7%.

У порівнянні з іншими європейськими ринками падіння автопродажів в Україні не виглядає так драматично,

– зазначили у повідомленні.

Причина падінь автопродажів

Причиною падінь автопродажів є дуже низька споживча активність на ринку нових автомобілів. Вона склалася ще до пандемії COVID-19 і викликана:

як падінням купівельної спроможності населення, орієнтованого на сегмент недорогих автомобілів;

так і політикою лібералізації імпорту машин, які були в експлуатації.

Найпопулярніші автомобілі

За підсумками року перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто завоювала Renault – 14 360 автомобілів якої отримали свої перші реєстраційні номери. Це на 2% менше, ніж у 2019 році.



Renault Duster / Фото Renault Ukraine

Найпопулярнішою моделлю цієї французької марки стала Renault Duster – 5 534 реєстрацій за 12 місяців.

На другому місці Toyota, продажі автомобілів якої в річному обчисленні виросли на 6% до 13 315 штук. Найбільш популярним автомобілем марки був компактний кросовер Toyota RAV-4 в активі якого 5 689 реєстрацій.



Toyota RAV-4 / Фото Nahodim Auto

На третьому місці Kia – 6 089 штук. Найпопулярнішою моделлю серед продажів Kia став Sportage, вибір на якому зупинили 5 043 покупці.



Kia Sportage / Фото Motorpage

Четверте місце українці віддали Skoda, придбавши 5 061 автомобілів цієї марки. Це на 19% менше, в порівнянні з попереднім роком. Найкращими продажами в лінійці відзначилася Octavia – 1 855 штук.



Skoda Octavia / Фото Autoua.net

Також в ТОП-10 ринку 2020 року потрапили: Hyundai – 4 031 реєстрація, Nissan – 3 834 штук, Volkswagen – 3 690 штук, Peugeot – 3 037 штук, Suzuki – 2 966 штук, Mazda – 2 844 штук.