Гроші на підтримку армії та гуманітарна допомога
Також регулятор зазначив, що з понад 10,2 мільярда гривень (в еквіваленті) майже 3 мільярди гривень надійшло з-за кордону.
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Зокрема понад 2,9 мільярда гривень у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті,
– йдеться у повідомленні.
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.
Скільки НБУ перерахував на потреби військових
- на потреби Національної гвардії України – 950 мільйонів гривень (26.02.2022 – 450 мільйонів гривень; 06.03.2022 – 500 мільйонів гривень);
- на потреби Національної поліції України – 1 650 мільйонів гривень (28.02.2022 – 150 мільйонів гривень; 03.03.2022 – 700 мільйонів гривень; 06.03.2022 – 800 мільйонів гривень);
- на потреби Міністерства оборони України – 4 285,8 мільйона гривень (28.02.2022 – 182,3 мільйона гривень; 01.03.2022 – 675 мільйонів гривень; 01.03.2022 – 168 мільйонів гривень; 02.03.2022 – 1 999,3 мільйона гривень; 04.03.2022 – 920 мільйонів гривень; 05.03.2022 – 341,2 мільйона гривень);
- на потреби Державної прикордонної служби – 420 мільйонів гривень (03.03.2022).
Рахунок для гуманітарних потреб
На рахунок Мінсоцполітики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 63,2 мільйона гривень в еквіваленті.
Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 63,2 мільйона гривень.
Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України,
– йдеться в повідомленні регулятора.
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