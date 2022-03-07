Гроші на підтримку армії та гуманітарна допомога

Також регулятор зазначив, що з понад 10,2 мільярда гривень (в еквіваленті) майже 3 мільярди гривень надійшло з-за кордону.

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Зокрема понад 2,9 мільярда гривень у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті,

– йдеться у повідомленні.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Скільки НБУ перерахував на потреби військових

З 10,3 мільярда гривень НБУ перерахував на потреби військових понад 7,3 мільярда гривень, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 мільйонів гривень (26.02.2022 – 450 мільйонів гривень; 06.03.2022 – 500 мільйонів гривень);

на потреби Національної поліції України – 1 650 мільйонів гривень (28.02.2022 – 150 мільйонів гривень; 03.03.2022 – 700 мільйонів гривень; 06.03.2022 – 800 мільйонів гривень);

на потреби Міністерства оборони України – 4 285,8 мільйона гривень (28.02.2022 – 182,3 мільйона гривень; 01.03.2022 – 675 мільйонів гривень; 01.03.2022 – 168 мільйонів гривень; 02.03.2022 – 1 999,3 мільйона гривень; 04.03.2022 – 920 мільйонів гривень; 05.03.2022 – 341,2 мільйона гривень);

на потреби Державної прикордонної служби – 420 мільйонів гривень (03.03.2022).

Важливо! НБУ повідомив, що на залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 мільярда гривень. Допомогти Українській Армії можна за посиланням тут.

Рахунок для гуманітарних потреб На рахунок Мінсоцполітики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 63,2 мільйона гривень в еквіваленті. Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 63,2 мільйона гривень.

Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України,

– йдеться в повідомленні регулятора.

*Відкрити посилання з реквізитами можна тут.

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