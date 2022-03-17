Гроші на армію, що зібрали через Дію

"150 мільйонів гривень на армію через "Дію". Усі донати йдуть на фонд "Повернися живим", – йдеться у дописі Федорова.

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Віцепрем'єр-міністр також розповів, що за один день на один напрямок цей фонд передав українським військовим 88 квадрокоптерів, 47 тепловізорів, 30 рацій, 30 планшетів та смартфонів для операторів БПЛА та артилеристів.

Дякую кожному, хто вже приєднався і направив гроші через "Дію". Упевнений, що ми можемо зібрати ще більше. Перемога за нами!

– додав віцепрем'єр.

Нагадаємо! З 24 лютого по 11 березня на спеціальний рахунок НБУ для підтримки ЗСУ надійшло близько 12 мільярдів гривень в еквіваленті.

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