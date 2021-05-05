Як зросли статки багатіїв за час президенства Байдена

За період між президентськими виборами у США, що відбулись 4 листопада, та вступом на посаду чинного президента Байдена, 100 найбагатших американців встигли заробити 267 мільярдів доларів. Загалом же, від початку виборчої гонки та до тепер статки заможних американців зросли на 461 мільярд доларів.

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До порівняння нагадаємо, що під час каденції Дональда Трампа, попереднього президента США, заможні американці збагатились на близько 850 мільярдів доларів.

Порівняння статків заможних американців та найбіднішого прошарку населення США

Згідно з даними Федеральної резервної системи США (ФРС), загальні статки американських мільярдерів сягнули 2,9 трильйона доларів у порівнянні з 2,5 трильйона доларів, якими володіють 50% найменш багатих жителів країни.

У ФРС розповіли, що всі групи населення США збільшили свої статки. Проте, статки 1% найбагатших громадян у 2020 році збільшилися на 4 мільярди доларів – більше ніж 90% найменш забезпечених жителів.

Доходи громадян США збільшились на 21% у березні 2021 року. Підняття рівня доходу відбулось завдяки третьому раунду фінансування стимулювальних платежів у зв'язку з коронавірусом.

Варто зазначити, що 10 найбагатших американців від президентських виборів заробили 255 мільярдів доларів, а їхні загальні статки зросли до 1,2 трильйона доларів, як повідомляє видання Bloomberg.

Які компанії заробили найбільше

Найбільше поповнили свої статки технологічні компанії, що виграли від зростання онлайн-активності в період пандемії:

Amazon.com Inc. (SPB: AMZN),

Facebook Inc. (SPB: FB),

Google, що належить Alphabet Inc. (SPB: GOOG).

Ріст індексів:

Індекс FANG (Facebook, Amazon, Netflix й Google) за рік (останні 12 місяців) підскочив на 94%, тоді як S&P додав 45%.

Індекси S&P 500 та Dow Jones з моменту інавгурації Байдена додали понад 10%.

Хто з багатіїв найбільше примножив статки

Загалом, одні з найбагатших людей США примножили власні статки завдяки зростанню ринку акцій.

Джеф Безос – засновник Amazon та найбагатша людина світу. Цього року його статки збільшились на 11,7 мільярда доларів (дані Bloomberg Billionaires Index). До порівняння за час каденції Трампа його статки зросли на 120 мільярдів доларів.

– засновник Amazon та найбагатша людина світу. Цього року його статки збільшились на 11,7 мільярда доларів (дані Bloomberg Billionaires Index). До порівняння за час каденції Трампа його статки зросли на 120 мільярдів доларів. Марк Цукерберг – глава Facebook чиї статки минулого вівторка підскочили на 8,1 мільярда доларів.

– глава Facebook чиї статки минулого вівторка підскочили на 8,1 мільярда доларів. Ларрі Пейдж – співзасновник Google, котрий від початку року заробив 26,6 мільярда доларів.

– співзасновник Google, котрий від початку року заробив 26,6 мільярда доларів. Ілон Маск – глава esla Inc. (SPB: TSLA), що збагатився від січня на 5,1 мільярда доларів.

– глава esla Inc. (SPB: TSLA), що збагатився від січня на 5,1 мільярда доларів. Воррен Баффет – інвестор та очільник компанії Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B).

– інвестор та очільник компанії Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B). Стівен Шварцман – глава Blackstone Group.

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Президентство та ініціативи Байдена

За свої перші 100 днів президенства Байден запропонував чи мало ініціатив, зокрема головними є наступні:

Збільшення ставки корпоративного податку з 21% до 28%. Підвищення податку буде стосуватись загалом тих хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік. Програма з підтримки середнього й нижчого класів за допомогою витрат на інфраструктуру, соціальних витрат та стимулювальних виплат, що обійдеться державі у 1,8 трильйона доларів. Байден представив її під час звернення у Конгресі, минулого тижня. Новий економічний плат терміном на 8 років та вартістю у 2,3 мільярда доларів.

Безос підтримав підняття податку

Засновник Amazon Джеф Безос та найбагатша людина світу підтримав пропозицію Байдена та демократів.

Ми очікуємо, що Конгрес і адміністрація разом знайдуть правильне та збалансоване рішення, яке підтримає або посилить конкурентоспроможність США,

– розповів Безос.

Усунення нерівності між бідним та багатим прошарком населення

Представники демократичної партії США у Конгресі пропонують й інші способи усунення нерівності між найбіднішим та найбагатшим прошарком населення у країні. Зокрема, сенаторка Елізабет Воррен представила план оподаткування ультрамільйонерів.

Згідно з проєктом пані Воррен, статки громадян, котрі мають понад 50 мільйонів, повинні обкладатися 2% податком, а для тих чиї статки перевищують 1 мільярд ставка може становити 3%. Проте, у виданні Bloomberg відзначають, що пропозицію навряд чи буде прийнято, зважаючи на спротив президента й інших демократів.