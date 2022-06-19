Скільки ВВП втратить Україна за 2022 рік: прогноз Нацбанку

Валовий внутрішній продукт в Україні за 2022 рік впаде. Зокрема величина падіння залежить від того, скільки триватиме війна.

Відповідну інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. Також пояснила, від чого залежить ВВП.

Зауважте Чи буде долар по 50, ріст цін і чому НБУ підняв облікову ставку: інтерв'ю з Катериною Рожковою

У Нацбанку розповіли про ВВП за 2022 рік

За нашими оцінками, цього року ми втратимо щонайменше третину ВВП. Якою буде ця точна цифра, залежатиме від того, наскільки довго буде продовжуватися війна і скільки територій вона охопить,

– сказала Рожкова.

Заступниця глави Нацбанку також пояснила:

на початку війни активні бойові дії велися на територіях, які виробляли понад 50% ВВП;

наразі військові дії ведуться у районах, які у довоєнні часи виробляли близько 20% ВВП.

"Слава ЗСУ, дякуємо їм і віримо в них. Вони звільняють наші території і у цих регіонах економіка починає відновлюватися", – пояснила високопосадовиця.

Читайте також Дефіцит бюджету зростає, – Рожкова пояснила, звідки Україна бере гроші, та на що їх витрачає

Економіка через війну постраждала серйозно

Катерина Рожкова розповіла, що через війну економіка постраждала серйозно. Мовиться про втрати інфраструктури, промислових об'єктів й людські жертви.

За нашими оцінками прямі втрати економіки вже перевищують 100 мільярдів доларів. Це оцінки того, що зруйновано: був завод – нема заводу, був міст – нема мосту, був будинок – нема будинку. Але війна триває і ми кожен день живемо у вже звичних для нас повітряних тривогах і розуміємо, що наші втрати, на жаль, зростають щодня,

– пояснила Рожкова.

Також вона розповіла про відновлення економіки та як швидко це може статися. Пояснила, що:

впевнена – з допомогою інвестицій наших країн-партнерів, бізнесу та приватних інвестицій нам вдасться відновитися досить швидко;

ключове питання сьогодні – треба дійсно розробити якісний план відновлення розвитку країни після війни.

У Нацбанку пояснили, як треба відбудовувати країну

План відновлення має включати не тільки відбудову знищеного, а й інституційну відбудову країни. Тобто:

ми повинні не просто робити капітальний ремонт всього зруйновано, а будувати нове – нову економіку, нові відносини, нові інституції, прозорі відносини між державою і бізнесом, між державою і громадянином;

будувати, орієнтуючись на стандарти Європейського Союзу, членами якого хочемо стати.

Це займе час і буде коштувати багато грошей. Але я впевнена, якщо цей план буде містити комплекс заходів щодо управління державою, розвитку економіки, поліпшення внутрішнього бізнес-клімату, включаючи роботу інституцій, то приватні інвестиції прийдуть до нас швидше,

– пояснила перша заступниця глави Нацбанку.

Вона переконана, що це дасть поштовх швидкому відновленню економіки та її розвитку. Для цього також потрібне нормальне макроекономічне підґрунтя: "Саме тому нам часом доводиться ухвалювати складні рішення, які, втім, дадуть змогу це підґрунтя створити".

Дивіться також – Катерина Рожкова розповіла, чи буде долар по 50, чому Нацбанк підняв облікову ставку і що буде з цінами: відео