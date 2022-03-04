Втрати європейського фондового ринку

Відтік інвестицій з акцій європейських компаній сягнув 6,7 мільярда доларів за тиждень, що закінчився 2 березня.

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Як впали ключові індекси

Ключовий фондовий індекс Європи Stoxx Europe 600 впав вже на 13% від свого піку у січні.

Американський S&P500 втратив близько 9%.

Чого бояться інвестори

Інвестори побоюються, що найближчим часом можуть відбутись перебої з постачанням сировини з Росії та України. Мовиться про нафту, газ тощо. Це своєю чергою може спричинити стрибок інфляції та значно уповільнити економічний ріст.

Тож вони намагаються перечекати турбулентність у золоті та грошових фондах. Варто зазначити, що приплив коштів у золото склав вже близько 1,9 мільярдів доларів.

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