Скільки втратили російські олігархи: промовисті цифри

Процес стагнації російської економіки запущено. Російські олігархи, які контролюють більшість галузей економіки країни, втрачають на війні з Україною мільярди доларів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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Російські олігархи "бідніють"

Найбільше за 12 днів війни в Україні втратив олігарх Вагіт Алекперов – власник "Лукойл". Його статки обвалилися вдвічі на 10,5 мільярда доларів .

. Власник "Северсталь" Олексій Мордашов втратив 5,6 мільярда доларів .

. Генадій Тимченко з "Volga Group" втратив 4,6 мільярда доларів .

. Володимир Потанін, власник "Норнікель" та найбагатша людина Росії, втратив 4,5 мільярда доларів .

. Михайло Фрідман ("Альфа-банк") та Роман Абрамович (Millhouse LLC) обидва втратили по 2 мільярди доларів.

Що відбувається з економікою Росії

Курс рубля катастрофічно впав через санкції Заходу. За даними Yahoo!Finance курс 7 березня підіймався до 140 рублів за долар на біржі. Готівковий курс в Росії куди вищий.

Близько 300 глобальних компаній вийшли з ринку Росії. В російських магазинах вже відчувається нестача продуктів, ліків тощо – через це на деякі продукти ввели обмеження, скільки може купити одна людина.

Про те, що Росії загрожує дефолт, говорять уже всі. Так, найбільший банк США JPMorgan стверджує, що Росія може не розплатитися за борговими зобов'язаннями. У Росії пішли на відчайдушний крок – вирішили розраховуватися з кредиторами "недружніх до Росії країн" рублями замість доларів та євро.

Це суперечить вимогам міжнародної банківської системи та означає дефолт Росії і виключення її з міжнародної фінансової системи,

– написали в Центрі протидії дезінформації.

Скільки втратили російські олігархи від початку війни з Україною / Інфографіка 24 каналу

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