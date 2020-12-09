Міністерство розвитку економіки запевняє, що економічні втрати від карантину вихідного дня становили менше як 0,1% від річного ВВП. Основний удар припав на малий і середній бізнес.

Про те, як карантин вихідного дня вплине на економічну ситуацію, Міністерство розвитку економіки розповіло в місячному огляді економічної активності.

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За даними Мінекономіки, карантин вихідного дня, який раніше не можна було спрогнозувати, не матиме значного впливу на загальні економічні підсумки року.

За оцінкою, карантин вихідного дня коштуватиме Україні 0,04% – 0,06% від ВВП у річному розрізі. Загалом за рік обсяг валового внутрішнього продукту впаде на 4,8% – 5%.

Якщо говорити мовою чисел, то з розрахунку виходить, що прогнозовані економічні втрати від карантину вихідного дня – це близько 2 мільярдів гривень.

Що на це кажуть підприємці: