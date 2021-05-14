Скільки втрачає бюджет України через тіньові схеми на ринку палива

Голова Податкової міліції Вадим Мельник розповів про тіньові схеми на українському ринку палива, через які Україна втрачає мільярди гривень. Наразі проти деяких компаній розпочаті кримінальні справи.

Паливні схеми

Найпоширенішою тіньовою паливною схемою в Україні, зі слів голови Податкової міліції, що більш відома, як Державна фіскальна служба Мельника, є ввезення не акцизної продукції. Далі таку продукцію підмішують до бензину, щоб отримати більш високоактивне паливо.

Зверніть увагу Голова ДФС Вадим Мельник прозвітував про результат боротьби з тіньовим ринком спирту та алкоголю

Вони роблять його назву та специфікацію такими, що не підпадає під акциз, і завозять як не підакцизний. Ось за рахунок чого вони демпінгують, це схема,

– пояснює голова ДФС.

Як держава бореться з тіньовими схемами

Мельник наголошує, що потрібно боротись не з конкретною заправкою, що використовує різні тіньові схеми, а системно боротись з самим явищем. Адже це не просто явище – це ціла мережа, через яку Україна втрачає чи малі гроші.

Однак, у ДФС розповіли, що за 4 місяці 2021 року співробітниками служби вже було вилучено 35,6 тисячі тонн незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів на суму понад 1 мільярд гривень, виявлено 10 незаконних виробництв ПММ.

Скільки втрачає зараз Україна через тіньові схеми

Збиток бюджету від так званих "бочок" сягає 4 мільярдів гривень на рік.

Що стосується тіньових схем, то бюджет втрачає близько 12 – 15 мільярдів гривень на рік.

Ситуація з паливом в Україні нині виглядає, зі слів Мельника, наступним чином:

Відбувається ввезення палива поза митним контролем, із приховуванням від митного контролю вже готової продукції.

Відбувається ввезення продуктів і присадок, які можна використовувати для того, щоб отримати більш високооктановий бензин у більших обсягах, щоб потім продати його по значно вищій ціні.

Голова ДФС відмітив, що зараз розпочаті кримінальні справи проти 8 великих брендів палива, однак, у зв'язку з тим, що справи ще розслідуються, Мельник не розповів, хто саме під підозрою.