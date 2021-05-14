Паливні схеми

Найпоширенішою тіньовою паливною схемою в Україні, зі слів голови Податкової міліції, що більш відома, як Державна фіскальна служба Мельника, є ввезення не акцизної продукції. Далі таку продукцію підмішують до бензину, щоб отримати більш високоактивне паливо.

Зверніть увагу Голова ДФС Вадим Мельник прозвітував про результат боротьби з тіньовим ринком спирту та алкоголю

Вони роблять його назву та специфікацію такими, що не підпадає під акциз, і завозять як не підакцизний. Ось за рахунок чого вони демпінгують, це схема,

– пояснює голова ДФС.

Як держава бореться з тіньовими схемами

Мельник наголошує, що потрібно боротись не з конкретною заправкою, що використовує різні тіньові схеми, а системно боротись з самим явищем. Адже це не просто явище – це ціла мережа, через яку Україна втрачає чи малі гроші.

Однак, у ДФС розповіли, що за 4 місяці 2021 року співробітниками служби вже було вилучено 35,6 тисячі тонн незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів на суму понад 1 мільярд гривень, виявлено 10 незаконних виробництв ПММ.

Скільки втрачає зараз Україна через тіньові схеми

Збиток бюджету від так званих "бочок" сягає 4 мільярдів гривень на рік.

Що стосується тіньових схем, то бюджет втрачає близько 12 – 15 мільярдів гривень на рік.

Ситуація з паливом в Україні нині виглядає, зі слів Мельника, наступним чином:

Відбувається ввезення палива поза митним контролем, із приховуванням від митного контролю вже готової продукції.

Відбувається ввезення продуктів і присадок, які можна використовувати для того, щоб отримати більш високооктановий бензин у більших обсягах, щоб потім продати його по значно вищій ціні.

Голова ДФС відмітив, що зараз розпочаті кримінальні справи проти 8 великих брендів палива, однак, у зв'язку з тим, що справи ще розслідуються, Мельник не розповів, хто саме під підозрою.