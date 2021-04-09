На скільки впало ВВП у січні – лютому 2021: оцінка Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило огляд економічної активності в країні за підсумками лютого 2021 року. Держструктура оцінила падіння ВВП у січні – лютому 2021 році майже у 3%.

Падіння ВВП у січні – лютому 2021

У січні – лютому 2021 року скорочення зведеного індексу виробництва (ЗІВ) становило 4,2%. Як результат, скорочення ВВП оцінено на рівні 2,8% (падіння на 2,6% в січні 2021 року на 0,6% у січні – лютому 2020 року).

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Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни й вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

Негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували практично всі ключові види економічної діяльності, крім внутрішньої торгівлі, зазначило міністерство,

– йдеться у звіті Мінсоцполітики.

Що стримує економіку України

Міністерство відзначило, що мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаженість виробників дією перманентних карантинних заходів та непередбачуваність введення чергових обмежень продовжує стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності.

Як очікує Мінекономіки, швидкість економічного відновлення залежить від тривалості та жорсткості карантинних обмежень. Міністерство очікує повернення до позитивної динаміки зростання з другого кварталу, враховуючи низьку базу порівняння минулого року за цей період, а також перспективи вакцинації.

Показники яких сфер скоротились

У період з січня по лютий 2021 року відбулось скорочення показників у наступних сферах:

Промисловість – через зниження економічної активності та попиту на продукцію галузі, дію протекціоністських заходів, низькі врожаї сільськогосподарських культур, інвестиційну паузу та високу конкуренцію з боку імпортних аналогів окремої промислової продукції.

– через зниження економічної активності та попиту на продукцію галузі, дію протекціоністських заходів, низькі врожаї сільськогосподарських культур, інвестиційну паузу та високу конкуренцію з боку імпортних аналогів окремої промислової продукції. Будівництво – вплинули несприятливі погодні умови й зниження попиту.

– вплинули несприятливі погодні умови й зниження попиту. Транспорт – постраждав внаслідок падіння у сфері пасажирських перевезень в умовах дії обмежень в більшості країнах світу та зменшення обсягів вантажних перевезень на тлі млявої економічної активності. Також вплинуло погіршення ситуації у трубопровідному транспорті на тлі зниження попиту на транзитні послуги української ГТС з боку країн ЄС.

– постраждав внаслідок падіння у сфері пасажирських перевезень в умовах дії обмежень в більшості країнах світу та зменшення обсягів вантажних перевезень на тлі млявої економічної активності. Також вплинуло погіршення ситуації у трубопровідному транспорті на тлі зниження попиту на транзитні послуги української ГТС з боку країн ЄС. Сільське господарство – втратило у показниках через здорожчення кормової бази у тваринництві, спалахи пташиного грипу.

В якій сфері показники навпаки зросли

Проте, не у всіх сферах відбувся спад. Зростання відбувалось лише у секторі внутрішньої торгівлі в умовах стимулювання споживчого попиту, а саме:

зростання реальної заробітної плати,

виплати одноразових матеріальних допомог.

Раніше глава Мінекономіки Ігор Петрашко озвучив прогноз спаду економіки в січні – березні 2021 року на 2,2%.