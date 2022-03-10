Так, протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 мільярда гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 мільярда гривень на виплату пенсій,

– зазначив прем'єр.

Гроші на пенсії – не проблема

Збитки України від руйнувань через війну сягнули сотні мільярдів доларів. Однак це не завадить Україні виплачувати зарплати та пенсії, у чому переконаний ексбанкір, письменник та блогер Андрій Оністрат. За його словами в України достатні резерви, а ще – значна допомога від партнерів.

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Звернення Шмигаля від 10 березня: дивіться відео