Жінок більше ніж чоловіків: яка частка бізнесу належить українкам

Джерело:YouControl
Напередодні Міжнародного жіночого дня YouControl опублікував дослідження, у якому зазначив, що в українському бізнесі жінок більше ніж чоловіків. Протягом останнього року на 25 тисяч жінок більше відкрили ФОПа.
Згідно зі статистикою онлайн-сервісу YouControl, що посилається у своєму дослідженні на дані ЄДР, частка відкритих ФОПів жінками склала на 5% більше від підприємств, відкритих чоловіками. Варто зазначити, що загалом, протягом останніх 4 років, в Україні присутня тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків.
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Загалом було відкрито – близько 2,8 мільйона бізнесів, з них:
Найактивніше бізнес відкривали у 2018 році
Найменше – у 2012 році та 2014 роціЩодо двох останніх років, то у "коронакризовому" 2020 році, порівнюючи з 2019 роком, відкрито майже на 6% менше ФОПів та на 25% менше компаній. Але це все одно значно більше, ніж у 2014 році.
За останні 10 років жінки ставали на 1% частіше підприємцями ніж чоловіки, а загалом відкрили на 25 тисяч ФОПів більше.
За 2020 рік на 5% більше жінок стали підприємцями, ніж чоловіки.
Сумарно за останнє десятиліття чоловіки майже втричі випереджають жінок у відкритті компаній: 320 тисяч проти 129 тисяч.Варто зазначити, що у 10% компаній кінцевий бенефіціарний власник досі не розкритий через відсутність даних в реєстрі.
За 10 років розрив між кількістю відкритих компаній чоловіками й жінками мало змінювалось з року в рік. Проте, деякі зміни все ж таки можливо прослідкувати.
Згідно з рейтингом The Global Gender Gap Index 2020 rankings, допоки жодна з країн світу не досягла гендерного рівноправ'я / Фото UnsplashЦікаво. Україна у міжнародному рейтингу гендерної рівності The Global Gender Gap Index 2020 rankings посіла 59 місце зі 152 країн. Першу ж сходинку очолила Ісландія, а закрила список Болівія. Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, для досягнення гендерної рівності у світовій економіці знадобиться ще близько 250 років. А глобальний паритет в оплаті праці ймовірно буде досягнуто лише у 2277 році.
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ФОП – це легальний фріланс. Жінки заробляють як перекладачки, SMM-менеджерки, позаштатні журналістки, копірайтерки, репетиторки тощо. До того ж ФОП набагато легше зареєструвати та дешевше обслуговувати, ця форма більше підходить початківцям,
– Ганна Сахно.
Економістка також вважає, що загалом жіноче підприємництво набирає оборотів не лише на теренах України, а й у всьому світі. Завдяки такій тенденції будується потужне комьюніті жінок у бізнесі, а значною мірою цьому сприяє активізація жіночих громадських організацій. Так жінки опановують нові галузі економіки, де доцільніше реєструвати компанію: це, наприклад, туристичні агентства, юридичні та фінансові послуги.
Жіноче підприємництво набирає обертів не тільки в Україні, але й у світі. В нашій країні за останні роки з’явилась велика кількість програм з підтримки саме жіночого бізнесу як від місцевих, так і від міжнародних партнерів,
– економістка Центру економічної стратегії.
На жаль, принципи рівності не так швидко засвоюються суспільством, як би того хотілось. Та зрушення є,
– Ярослава Кравченко
Інфлюенсерка вважає, що таку тенденцію, щодо збільшення кількості жінок в бізнесі, ми можемо спостерігати завдяки великій кількості освітніх проєктів, мистецьких та соціальних, які розповідають жінкам про можливості, вчать лідерству, вчать будувати своє.
Чим далі – жінки стають сміливішими і починають своє підприємництво хоча б з ФОП. Серед мого оточення – половина управлінців крутими проєктами – саме жінки,
– Кравченко.
Пані Кравченко приводить приклад бренду "Заріна", котрий заснований у 1998 році та стартапи й ініціативи, що відбувались у 2010 роках, а саме: "Патент.бот", "Всі свої", "Таблеточки". Адже за усіма цими проєктами стоять жіночі обличчя.
"А в тому, що жінок серед бенефіціарів найбагатших бізнесів України всього 3%, негативну роль відіграє і традиція, і стереотипи, які є у суспільстві. Жінки у нас креативні, гнучкі, обізнані, їм вистачає усього, крім, можливо, сміливості", – додає інфлюенсерка.
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11 компаній з ТОП-330 найбільших за обсягом виручки у 2019 році, де єдиним бенефіціаром вказана жінка: