Напередодні Міжнародного жіночого дня YouControl опублікував дослідження, у якому зазначив, що в українському бізнесі жінок більше ніж чоловіків. Протягом останнього року на 25 тисяч жінок більше відкрили ФОПа.

Кого більше в українському бізнесі: жінок чи чоловіків

Згідно зі статистикою онлайн-сервісу YouControl, що посилається у своєму дослідженні на дані ЄДР, частка відкритих ФОПів жінками склала на 5% більше від підприємств, відкритих чоловіками. Варто зазначити, що загалом, протягом останніх 4 років, в Україні присутня тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків.

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Бізнес в Україні: останні 10 років

Загалом було відкрито – близько 2,8 мільйона бізнесів, з них:

ФОПів – 2,276 мільйона

компаній (комерційних організаційно-правових форм) – 497 тисяч

Найактивніше бізнес відкривали у 2018 році

Найменше – у 2012 році та 2014 році

Щодо двох останніх років, то у "коронакризовому" 2020 році, порівнюючи з 2019 роком, відкрито майже на 6% менше ФОПів та на 25% менше компаній. Але це все одно значно більше, ніж у 2014 році.

Жінки в українському бізнесі

За останні 10 років жінки ставали на 1% частіше підприємцями ніж чоловіки, а загалом відкрили на 25 тисяч ФОПів більше.

За 2020 рік на 5% більше жінок стали підприємцями, ніж чоловіки.

Сумарно за останнє десятиліття чоловіки майже втричі випереджають жінок у відкритті компаній: 320 тисяч проти 129 тисяч.

Варто зазначити, що у 10% компаній кінцевий бенефіціарний власник досі не розкритий через відсутність даних в реєстрі.

Розрив між бізнесом відкритим чоловіками та жінками

За 10 років розрив між кількістю відкритих компаній чоловіками й жінками мало змінювалось з року в рік. Проте, деякі зміни все ж таки можливо прослідкувати.

У 2010 році розрив складав 40%

У 2015 році – 38%

У 2020 році – майже 36%.

Згідно з рейтингом The Global Gender Gap Index 2020 rankings, допоки жодна з країн світу не досягла гендерного рівноправ'я / Фото Unsplash

Цікаво. Україна у міжнародному рейтингу гендерної рівності The Global Gender Gap Index 2020 rankings посіла 59 місце зі 152 країн. Першу ж сходинку очолила Ісландія, а закрила список Болівія. Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, для досягнення гендерної рівності у світовій економіці знадобиться ще близько 250 років. А глобальний паритет в оплаті праці ймовірно буде досягнуто лише у 2277 році.

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Чому жінки частіше відкривали ФОП: думки жінок

Ганна Сахно – економістка Центру економічної стратегії. На думку пані Сахно, таку тенденцію можливо прослідкувати в Україні через те, що ФОП більше підходить до сфер галузей у яких зазвичай реалізують себе жінки.

ФОП – це легальний фріланс. Жінки заробляють як перекладачки, SMM-менеджерки, позаштатні журналістки, копірайтерки, репетиторки тощо. До того ж ФОП набагато легше зареєструвати та дешевше обслуговувати, ця форма більше підходить початківцям,

– Ганна Сахно.

Економістка також вважає, що загалом жіноче підприємництво набирає оборотів не лише на теренах України, а й у всьому світі. Завдяки такій тенденції будується потужне комьюніті жінок у бізнесі, а значною мірою цьому сприяє активізація жіночих громадських організацій. Так жінки опановують нові галузі економіки, де доцільніше реєструвати компанію: це, наприклад, туристичні агентства, юридичні та фінансові послуги.

Жіноче підприємництво набирає обертів не тільки в Україні, але й у світі. В нашій країні за останні роки з’явилась велика кількість програм з підтримки саме жіночого бізнесу як від місцевих, так і від міжнародних партнерів,

– економістка Центру економічної стратегії.

Ярослава Кравченко – засновниця "Дикого театру", ведуча, амбасадорка міжнародного руху солідарності за гендерну рівність "HeForShe" вважає, що скорочення розриву перш за все свідчить про те, що суспільство розвивається.

На жаль, принципи рівності не так швидко засвоюються суспільством, як би того хотілось. Та зрушення є,

– Ярослава Кравченко

Інфлюенсерка вважає, що таку тенденцію, щодо збільшення кількості жінок в бізнесі, ми можемо спостерігати завдяки великій кількості освітніх проєктів, мистецьких та соціальних, які розповідають жінкам про можливості, вчать лідерству, вчать будувати своє.

Чим далі – жінки стають сміливішими і починають своє підприємництво хоча б з ФОП. Серед мого оточення – половина управлінців крутими проєктами – саме жінки,

– Кравченко.

Пані Кравченко приводить приклад бренду "Заріна", котрий заснований у 1998 році та стартапи й ініціативи, що відбувались у 2010 роках, а саме: "Патент.бот", "Всі свої", "Таблеточки". Адже за усіма цими проєктами стоять жіночі обличчя.

"А в тому, що жінок серед бенефіціарів найбагатших бізнесів України всього 3%, негативну роль відіграє і традиція, і стереотипи, які є у суспільстві. Жінки у нас креативні, гнучкі, обізнані, їм вистачає усього, крім, можливо, сміливості", – додає інфлюенсерка.

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11 компаній з ТОП-330 найбільших за обсягом виручки у 2019 році, де єдиним бенефіціаром вказана жінка:

ПП "Укрпалетсистем"

ТОВ "Альянс Ойл Україна"

АТ "Фармак"

ТОВ "Євростандарт"

ТОВ "СВІСС КРОНО"

ТОВ "Вартіс"

ПП "Оліяр"

ТОВ "Брокард Україна"

ТОВ "Юніверсал Фіш Компані"

ПАТ "Пологівський Олійноекстракційний завод"

ПП "Торговий дім ”Майола"

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