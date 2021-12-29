Скільки українців заробляють понад 20 тисяч гривень

Левова частка українців отримують заробітню плату нижчу за 10 тисяч гривень на місяць. І лише 15,8% працівників можуть похвалитися зарплатою понад 20 тисяч гривень.

Про це свідчать свіжі дані Державної служби статистики України. Статистичне відомство враховувало зарплати лише штатних працівників у вересні 2021 року.

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За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату до 7000 гривень – 33,4%; штатних працівників. Натомість зарплату понад 20 тисяч гривень нарахували для 15,8%; працівників.

Які зарплати отримують українці

до мінімальної 6000 гривень – 16,1%;

від 6000 до 7000 гривень – 17,3%;

від 7000 до 8000 гривень – 7,3%;

від 8000 до 9000 гривень – 5,9%;

від 9000 до 10000 гривень – 5,3%;

від 10000 до 11000 гривень – 4,8%;

від 11000 до 12000 гривень – 4,3%;

від 12000 до 13000 гривень – 4,1%;

від 13000 до 14000 гривень – 3,6%;

від 14000 до 15000 гривень – 3,3%;

від 15000 до 20000 гривень – 12,2%;

від 20000 до 25000 гривень – 6,5%;

понад 25000 гривень – 9,3%.



Зарплата штатних працівників в Україні / Дані Держстату

Варто розуміти, що у статистику потрапили лише ті працівники, які офіційно працевлаштовані та декларують повну заробітну плану. Водночас слід пам'ятати, що в Україні чимало людей працюють неофіційно або ж показують не всю зарплату.

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Зарплати в Україні: що варто знати

Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 6 тисяч гривень. Є розмови, що у 2022 році її підвищать до 7700 гривень, однак разом з тим збільшиться і інфляція. Тобто глобально для українців нічого не зміниться.

Тим часом середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше у порівнянні з жовтнем (14 045 гривень)