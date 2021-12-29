Про це свідчать свіжі дані Державної служби статистики України. Статистичне відомство враховувало зарплати лише штатних працівників у вересні 2021 року.
Важливо Зарплата для вчителів зросте з 1 січня 2022 року: на скільки та для кого
За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату до 7000 гривень – 33,4%; штатних працівників. Натомість зарплату понад 20 тисяч гривень нарахували для 15,8%; працівників.
Які зарплати отримують українці
- до мінімальної 6000 гривень – 16,1%;
- від 6000 до 7000 гривень – 17,3%;
- від 7000 до 8000 гривень – 7,3%;
- від 8000 до 9000 гривень – 5,9%;
- від 9000 до 10000 гривень – 5,3%;
- від 10000 до 11000 гривень – 4,8%;
- від 11000 до 12000 гривень – 4,3%;
- від 12000 до 13000 гривень – 4,1%;
- від 13000 до 14000 гривень – 3,6%;
- від 14000 до 15000 гривень – 3,3%;
- від 15000 до 20000 гривень – 12,2%;
- від 20000 до 25000 гривень – 6,5%;
- понад 25000 гривень – 9,3%.
Зарплата штатних працівників в Україні / Дані Держстату
Варто розуміти, що у статистику потрапили лише ті працівники, які офіційно працевлаштовані та декларують повну заробітну плану. Водночас слід пам'ятати, що в Україні чимало людей працюють неофіційно або ж показують не всю зарплату.
Більше про це Тіньова зайнятість в Україні: Кабмін виявив понад 200 неоформлених працівників за два дні
Зарплати в Україні: що варто знати
Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні складає 6 тисяч гривень. Є розмови, що у 2022 році її підвищать до 7700 гривень, однак разом з тим збільшиться і інфляція. Тобто глобально для українців нічого не зміниться.
Тим часом середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше у порівнянні з жовтнем (14 045 гривень)