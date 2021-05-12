Іпотека під 7%: скільки українців вже скористалось програмою на початок травня 2021

Станом на 11 травня поточного року українці підписали понад 200 кредитів з банками у рамках державної програми "Доступна іпотека під 7%". Більш популярним, серед кредиторів, виявився вторинний ринок нерухомості.

Чим показові травневі показники

Нині українці вже оформили 238 кредити на загальну суму у 200,70 мільйонів гривень. Найбільше користувався популярністю вторинний ринок нерухомості, зокрема:

71,34% позик видали на вторинному ринку,

і лише 28,66% – на первинному.

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Уповноваженими банками розглядаються 517 заявок на участь у програмі на загальну суму 455,47 мільйони гривень, з яких 23,5% становить первинний ринок і 76,5% – вторинний,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Хто бере участь у програмі

Запуск програми "Доступна іпотека під 7%" відбувся 1 березня 2021 року. Саме тоді були підписані перші договори.

У державній програмі задіяно 21 регіон та місто Київ, розповідають у Мінфіні.

Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів найактивнішими областями України у минулому тижні були:

місто Київ – 36,16%,

Київська область – 26,71%,

Харківська область – 7,01%,

Львівська область – 6%,

Рівненська область – 3,95%.

14 уповноважених банків, які долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури відповідно до умов програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо,

– говорять у Мінфіні.

Хто приймає рішення з надання іпотечного кредиту

Міністерство зазначило, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Вимоги до позичальника:

бути громадянином України,

вік повинен становити до 50 років,

не повинен мати власного житла площею понад 50 квадратних метрів,

максимальний дохід позичальника та членів родини не повинен перевищувати 10 середніх зарплат у регіоні, де розташований предмет іпотеки.

Інфографіка Міністерства фінансів України