Українці сплатили за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії 28,6 мільярда гривень. Мовиться за період у 10 місяців 2020 року.

Відповідна сума стосується послуг теплопостачання, вивезення побутових відходів, води та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

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Водночас заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська зазначила, що це не свідчить про те, що всі громадяни України добросовісно сплачують за спожиті послуги. Проте вона додала, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди.

За опалення за цей період було нараховано 24 мільярди гривень, а сплачено – 27 мільярдів, що на рівні 112, 2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на суму у 3 мільярди гривень,

– зауважила Хоцянівська.

Також вона додала, що за відповідні послуги на початок січня 2020 року заборгованість населення становила приблизно 30,5 мільярда гривень.

Окрім того, заступниця міністра розвитку громад і територій України спростувала інформацію щодо подорожчання комунальних послуг у 2020 році на 57%. За її словами Держстат лише з січня 2020 року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію.

"Такий показник не враховувався у даних за 2019 рік. Бази для порівняння є різними, саме тому можна побачити таку різницю даних", — зазначила Наталія Хоцянівська.