Скільки українських підприємців отримають 8 тисяч від держави
Одноразову державну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень отримає 734 621 підприємець. Гроші ФОПам виділили для підтримки їхнього бізнесу у період дії карантинних обмежень.
Уряд виділив гроші для підприємців 5 категорій. Про це мовиться на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.
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734 621 український підприємець, що зупинив свою роботу через карантин, зможе отримати від держави по 8 000 гривень допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів №1233,
– йдеться у повідомленні.
Скільки ФОПів отримають допомогу
- 640 604 представники роздрібної торгівлі;
- 13 181 – тимчасового розміщування;
- 58 755 – діяльності із забезпечення стравами та напоями;
- 277 – демонстрації кінофільмів;
- 4 707 – діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- 17 097 – діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.
Зауважимо, 14 грудня у сервісі "Дія" стартувала можливість для ФОПів отримати одноразову матеріальну допомогу. Вже за перші 10 годин роботи зареєструвалися понад 5 тисяч підприємців. Про те, як отримати 8 тисяч гривень, – читайте тут.
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