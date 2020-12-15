Одноразову державну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень отримає 734 621 підприємець. Гроші ФОПам виділили для підтримки їхнього бізнесу у період дії карантинних обмежень.

Уряд виділив гроші для підприємців 5 категорій. Про це мовиться на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.

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734 621 український підприємець, що зупинив свою роботу через карантин, зможе отримати від держави по 8 000 гривень допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів №1233,

– йдеться у повідомленні.

Скільки ФОПів отримають допомогу

640 604 представники роздрібної торгівлі;

13 181 – тимчасового розміщування;

58 755 – діяльності із забезпечення стравами та напоями;

277 – демонстрації кінофільмів;

4 707 – діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг;

17 097 – діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

Зверніть увагу! Верховна Рада підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям 4 грудня. За нього проголосували 297 народних депутатів.

Зауважимо, 14 грудня у сервісі "Дія" стартувала можливість для ФОПів отримати одноразову матеріальну допомогу. Вже за перші 10 годин роботи зареєструвалися понад 5 тисяч підприємців. Про те, як отримати 8 тисяч гривень, – читайте тут.