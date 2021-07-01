В Україні збільшать гарантовану суму відшкодування вкладів: про яку суму йдеться

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 5542−1, завдяки чому українцям збільшать гарантовану суму відшкодування вкладів. Законопроєкт підтримало 235 народних депутатів.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт № 5542−1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізосіб" передбачає збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами до декількох сотень тисяч гривень до 2023 року.

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Від дня набуття чинності закону й до 31 грудня 2022 року збільшення гарантованої суми буде в межах від 200 тисяч до 400 тисяч гривень.

збільшення гарантованої суми буде в межах від 200 тисяч до 400 тисяч гривень. З 1 січня 2023 року – до 600 тисяч гривень.

Чому сприятиме законопроєкт

У пояснювальній записці відзначається, що законопроєкт сприятиме виконанню міжнародно-правових зобов’язань України, забезпечить фінансову стабільність гарантування вкладів фізичних осіб та покриття прогнозованого обсягу її ризиків, збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів, відновлення та підвищення довіри вкладників до банківської системи України.