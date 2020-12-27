У 2021 році Україна має отримати щонайменше 7,5 мільярда гривень легальних доходів від грального бізнесу. Одержання цих коштів закладено до Державного бюджету на 2021 рік.

7,5 мільярда гривень надходжень від грального бізнесу: деталі

За словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, мовиться про доходи від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Про це Гетманцев розповів у коментарі "Радіо Свобода".

До речі Доходи від грального бізнесу будуть вдвічі меншими, ніж прогнозує уряд, – Железняк

За його словами, поповнити бюджет допоможуть і ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Водночас парламентар високо оцінив ухвалення закону, який легалізував гральний бізнес в Україні. Його Верховна Рада підтримала 14 липня. А 11 серпня підписав президент Володимир Зеленський і він набув чинності.

До слова, раніше у Мінфіні порахували, що легалізація грального бізнесу принесе до державного бюджету приблизно 7,4 мільярда гривень.

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Що передбачає закон про легалізацію грального бізнесу

Запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.

Дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

Передбачає регулювання "класичних" лотерей.

Вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим за 21 рік.

Запроваджує обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема, забороняє рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Передбачає створення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

Резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Зауважимо! У 2009 році в Україні офіційно було заборонено гральний бізнес. Однак експерти вказували, що він просто перейшов працювати в "тіні".



Легалізовані азартні ігри в Україні / Інфографіка 24 каналу