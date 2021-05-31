Скільки в Україні прибуткових компаній: бізнес оприлюднив звітність

Згідно з відкритими даними, що оприлюднила платформа Опендатабот лише 38% українських компаній – прибуткові, решта ж працює в збиток, або в "нуль". Оцінюючи прибутковість компаній, до уваги брали: виторг, прибуток, активи та фінансові зобов’язання компаній в Україні.
Аналіз прибутковості підприємств в Україні
- Збитковими в країні вважається – 19,9% компаній.
- "В нуль" виходять 42% підприємств.
Цікаво Збиткова галузь: скільки грошей втратили держкомпанії Міненерго
Найприбутковіші компанії у 2021 році:
- ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”,
- агрокомпанія ТОВ “Мрія Поділля”,
- АТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат”.
Найбільш збиткові компаніями виявились:
- "Укренерго",
- "Нафтогаз",
- "Укрзалізниця".
Постанова для розвитку відкритих даних
Компанії оприлюднили свої фінансові дані у рамках останньої редакції постанови КМУ №835, що відбулась 24 травня поточного року. Ключовим завданням постанови є публікація фінансової звітності у формі відкритих даних, що є вимогою Плану виконання Угоди про Асоціацію з ЄС.
Публікація даних фінансової звітності підприємств у форматі відкритих даних — це крок до побудови прозорої економіки держави, зазначається на Урядовому порталі.
Фінансова звітність — запорука прозорості ведення бізнесу. Роками ця інформація офіційно не публікувалась, через це розвивалися корупційні схеми для торгівлі "чорними даними", зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабот, стосовно постанови КМУ №835.
Що дозволить відкрита фінансова звітність:
- Оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів та зрозуміти свою долю ринку.
- Прискорити порядок кредитування в банку.
- Переговори між бізнес-партнерами стануть більш прозорими, а швидкість прийняття рішення про співпрацю збільшиться.
- Корупційна схема торгівлі цими даними буде зруйнована.