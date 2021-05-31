Скільки в Україні прибуткових компаній: бізнес оприлюднив звітність

31 травня 2021 , 10:48
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Джерело:

Опендатабот

Згідно з відкритими даними, що оприлюднила платформа Опендатабот лише 38% українських компаній – прибуткові, решта ж працює в збиток, або в "нуль". Оцінюючи прибутковість компаній, до уваги брали: виторг, прибуток, активи та фінансові зобов’язання компаній в Україні.

Аналіз прибутковості підприємств в Україні

  • Збитковими в країні вважається – 19,9% компаній.
  • "В нуль" виходять 42% підприємств. 

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Найприбутковіші компанії у 2021 році:

  • ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”,
  • агрокомпанія ТОВ “Мрія Поділля”,
  • АТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Найбільш збиткові компаніями виявились:

  • "Укренерго",
  • "Нафтогаз",
  • "Укрзалізниця".

Постанова для розвитку відкритих даних

Компанії оприлюднили свої фінансові дані у рамках останньої редакції постанови КМУ №835, що відбулась 24 травня поточного року. Ключовим завданням постанови є публікація фінансової звітності у формі відкритих даних, що є вимогою Плану виконання Угоди про Асоціацію з ЄС.

Публікація даних фінансової звітності підприємств у форматі відкритих даних — це крок до побудови прозорої економіки держави, зазначається на Урядовому порталі.

Фінансова звітність — запорука прозорості ведення бізнесу. Роками ця інформація офіційно не публікувалась, через це розвивалися корупційні схеми для торгівлі "чорними даними", зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабот, стосовно постанови КМУ №835.

Що дозволить відкрита фінансова звітність:

  • Оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів та зрозуміти свою долю ринку.
  • Прискорити порядок кредитування в банку.
  • Переговори між бізнес-партнерами стануть більш прозорими, а швидкість прийняття рішення про співпрацю збільшиться.
  • Корупційна схема торгівлі цими даними буде зруйнована.
Автор: Дар'я Вереньова