Аналіз прибутковості підприємств в Україні

Збитковими в країні вважається – 19,9% компаній.

"В нуль" виходять 42% підприємств.

Цікаво Збиткова галузь: скільки грошей втратили держкомпанії Міненерго

Найприбутковіші компанії у 2021 році:

ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”,

агрокомпанія ТОВ “Мрія Поділля”,

АТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат”.

Найбільш збиткові компаніями виявились:

"Укренерго",

"Нафтогаз",

"Укрзалізниця".

Постанова для розвитку відкритих даних

Компанії оприлюднили свої фінансові дані у рамках останньої редакції постанови КМУ №835, що відбулась 24 травня поточного року. Ключовим завданням постанови є публікація фінансової звітності у формі відкритих даних, що є вимогою Плану виконання Угоди про Асоціацію з ЄС.

Публікація даних фінансової звітності підприємств у форматі відкритих даних — це крок до побудови прозорої економіки держави, зазначається на Урядовому порталі.

Фінансова звітність — запорука прозорості ведення бізнесу. Роками ця інформація офіційно не публікувалась, через це розвивалися корупційні схеми для торгівлі "чорними даними", зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабот, стосовно постанови КМУ №835.

Що дозволить відкрита фінансова звітність: