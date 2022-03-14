Скільки Україна втратить ВВП через війну: оцінка міністра фінансів Марченка

Очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україна втратить мінімум третину ВВП через війну. Але остаточну оцінку втрат можна буде встановити лише після її завершення.

Оцінка втрати ВВП через війну

Марченко зауважив, що на 10 областей з бойовими діями припадає орієнтовно половина ВВП України. "Найважливіша ділянка – Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП", – ділиться він.

Читайте також На регіони, де зараз активна фаза війни, припадала понад половина ВВП України

Також очільник Мінфіну розповів, що багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали.

Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 мільярдів доларів,

– поділився Марченко.

Відповідно втрати від війни, з його слів, будуть колосальними. Разом з тим, остаточну оцінку втрат можна буде встановити лише після її завершення.

Що таке ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це загальна грошова вартість товарів, які вироблені на території країни, та їх ціль – не накопичення чи обмін, а продаж.

Доходи бюджету

Марченко підкреслив, що бюджетні витрати стали величезними, а доходи – різко знизилися. "На митниці ми збираємо від сили 15% надходжень мирного часу. Незважаючи на те що Одеса не окупована, одеська митниця не функціонує. А вона приносила до 20% надходжень", – зауважив міністр.

Кабмін ухвалив важливі рішення щодо цін на пальне, бензин і дизель: дивіться відео

Попри те, що доходи бюджету різко знизились, а Україна може втратити третину ВВП через війну, Марченко вважає, що країна не матиме особливих проблем з обслуговуванням та погашенням держборгу. Відтак він нагадав, що пікові виплати будуть у вересні (900 мільйонів доларів), у решту місяців – у межах 100 – 150 мільйонів доларів.