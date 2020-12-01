Впровадження карантину вихідного дня призвело до того, що економіка України втратила приблизно 0,2% ВВП, тобто майже 300 мільйонів доларів. Якщо введуть повний локдаун, загальне падіння у 2020 році становитиме більше, ніж очікували – 5 – 6%.

Наслідки карантину вихідного дня

Про те, як карантин впливає на українську економіку, і що буде за умови введення локдауну, в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

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Карантин вихідного дня призвів до втрати приблизно 0,2% ВВП. А це приблизно 300 мільйонів доларів,

– зазначив Сологуб.

Якщо такі обмеження продовжать, економіка недорахується 0,4%.

Економічне пожвавлення у 3 кварталі

Заступник глави НБУ розповів також, що 3 квартал перевершив всі очікування. Темп зростання роздрібного товарообігу в Україні був вищим у порівнянні з кількома десятками країн, зокрема й розвиненими. За промвиробництвом і ВВП Україна посередині, тобто на кращих позиціях, ніж майже вся Західна Європа, але гірше, ніж Азія.

"У третьому кварталі ми бачили дуже серйозне поліпшення споживчих настроїв. Це було помітно по туризму, покупкам нових авто, ринку нерухомості, ритейлу. Далі багато залежить від того, як це вплине на епідеміологічні показники", – розповів Сологуб.

Що буде у випадку введення локдауну

Економіст також розповів, як на економіку може вплинути впровадження локдауну.

Повний локдаун посилить падіння ВВП цього року до 5 ​– 6%,

– уточнив Сологуб.

Нагадаємо, раніше НБУ очікував скорочення на рівні 4 – 5%.

За словами Сологуба, Нацбанк прогнозує, що 2021 рік і в Україні, і у світі буде роком відновлення економіки.