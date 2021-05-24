Махінаційні схеми із соцвиплатами: скільки становлять щомісячні збитки України

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що збитки від махінаційних схем із соціальними виплатами становлять мільярди гривень на місяць. Він вважає, що верифікація державних реєстрів України та їхня інтеграція дасть змогу запобігти цьому.

Схеми з соцвиплатами в Україні

Уряд, парламент і окремі посадовці максимально підтримують цифрову трансформацію, але є проблеми із зацікавленими сторонами, щоб Мінцифрі не вдалося зробити певні реформи, вважає Федоров.

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Наприклад, єдиний соціальний реєстр – це можливість верифікувати соціальні виплати та зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх мають отримувати,

– розповів Федоров.

Віцепрем'єр наводить приклад, коли на ім'я пенсіонерів, яких уже немає серед живих, продовжують отримувати пенсію, або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати у зв'язку з народженням. Саме через такі схеми Україна отримує мільярдні збитки кожного місяця.

Чи хтось конкретно причетний до схем

Федоров розповів, що існує більше технологічна проблема в Україні, ніж якась змова. Оскільки, реєстри на місцях не взаємодіють між собою. Він відмітив, що у Пенсійному фонді й Міністерстві соціальної політики цю реформу зараз активно проводять.

Плани уряду, щодо усунення технологічних проблем

Планується, що реєстри між собою будуть синхронізуватись. Тобто коли українець буде приходити у певний район, щоб отримувати соцвиплати, то в реєстрі буде видно чи отримував він вже їх та де саме. Відтак, отримати соцвиплату двічі буде неможливо.

Тому що в нас є люди, які їздять на Bentley, двічі на місяць перетинають кордон, щоб подорожувати, і водночас отримують допомогу у зв'язку з безробіттям,

– розповів Федоров.

Федоров підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації працює над верифікацією даних держреєстрів і планує закінчити цей процес до 2023 року.

Також на форумі "Україна 30" 18 травня 2021 року він заявляв, що до кінця 2023 року Україна 100% державних послуг потрібно надавати онлайн. У Мінцифрі хочуть до кінця 2023 року відцифрувати всі держпослуги. Федоров підкреслив, що ця мета є публічною й вона консолідує всі міністерства.

Ситуація з реєстрами: зараз та на момент створення Мінцифри

Нині в Україні взаємодіють між собою 70 реєстрів, а на момент створення Міністерства цифрової трансформації України було лише два реєстри, котрі взаємодіяли між собою. Також від початку роботи міністерства була покращена якість даних у багатьох реєстрах, відмітив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України.

Наприклад, коли ми запустили застосунок "Дія" і прив'язали до нього водійські посвідчення, із 9 мільйонів посвідчень у реєстрі повний набір даних (ПІБ, фотографія тощо) був тільки в 1,5 мільйонів, решту було верифіковано,

– розповів Федоров.