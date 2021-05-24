Схеми з соцвиплатами в Україні

Уряд, парламент і окремі посадовці максимально підтримують цифрову трансформацію, але є проблеми із зацікавленими сторонами, щоб Мінцифрі не вдалося зробити певні реформи, вважає Федоров.

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Наприклад, єдиний соціальний реєстр – це можливість верифікувати соціальні виплати та зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх мають отримувати,

– розповів Федоров.

Віцепрем'єр наводить приклад, коли на ім'я пенсіонерів, яких уже немає серед живих, продовжують отримувати пенсію, або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати у зв'язку з народженням. Саме через такі схеми Україна отримує мільярдні збитки кожного місяця.

Чи хтось конкретно причетний до схем

Федоров розповів, що існує більше технологічна проблема в Україні, ніж якась змова. Оскільки, реєстри на місцях не взаємодіють між собою. Він відмітив, що у Пенсійному фонді й Міністерстві соціальної політики цю реформу зараз активно проводять.

Плани уряду, щодо усунення технологічних проблем

Планується, що реєстри між собою будуть синхронізуватись. Тобто коли українець буде приходити у певний район, щоб отримувати соцвиплати, то в реєстрі буде видно чи отримував він вже їх та де саме. Відтак, отримати соцвиплату двічі буде неможливо. Тому що в нас є люди, які їздять на Bentley, двічі на місяць перетинають кордон, щоб подорожувати, і водночас отримують допомогу у зв'язку з безробіттям,

– розповів Федоров. Федоров підкреслив, що Міністерство цифрової трансформації працює над верифікацією даних держреєстрів і планує закінчити цей процес до 2023 року. Також на форумі "Україна 30" 18 травня 2021 року він заявляв, що до кінця 2023 року Україна 100% державних послуг потрібно надавати онлайн. У Мінцифрі хочуть до кінця 2023 року відцифрувати всі держпослуги. Федоров підкреслив, що ця мета є публічною й вона консолідує всі міністерства. Ситуація з реєстрами: зараз та на момент створення Мінцифри Нині в Україні взаємодіють між собою 70 реєстрів, а на момент створення Міністерства цифрової трансформації України було лише два реєстри, котрі взаємодіяли між собою. Також від початку роботи міністерства була покращена якість даних у багатьох реєстрах, відмітив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України. Наприклад, коли ми запустили застосунок "Дія" і прив'язали до нього водійські посвідчення, із 9 мільйонів посвідчень у реєстрі повний набір даних (ПІБ, фотографія тощо) був тільки в 1,5 мільйонів, решту було верифіковано,

– розповів Федоров.

Нагадаємо! Мінцифра була створена 2 вересня 2019 року, шляхом перетворення Державного агентства з питань електронного урядування України. 18 вересня 2019 року Кабмін затвердив постанову щодо діяльності Мінцифри, яка також регламентує його повноваження та сфери компетенції.