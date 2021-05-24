Схеми з соцвиплатами в Україні

Уряд, парламент і окремі посадовці максимально підтримують цифрову трансформацію, але є проблеми із зацікавленими сторонами, щоб Мінцифрі не вдалося зробити певні реформи, вважає Федоров.

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Наприклад, єдиний соціальний реєстр – це можливість верифікувати соціальні виплати та зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх мають отримувати,
– розповів Федоров. 

Віцепрем'єр наводить приклад, коли на ім'я пенсіонерів, яких уже немає серед живих, продовжують отримувати пенсію, або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати у зв'язку з народженням. Саме через такі схеми Україна отримує мільярдні збитки кожного місяця. 

Чи хтось конкретно причетний до схем 

Федоров розповів, що існує більше технологічна проблема в Україні, ніж якась змова. Оскільки, реєстри на місцях не взаємодіють між собою. Він відмітив, що у Пенсійному фонді й Міністерстві соціальної політики цю реформу зараз активно проводять.

Плани уряду, щодо усунення технологічних проблем 