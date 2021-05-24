Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що збитки від махінаційних схем із соціальними виплатами становлять мільярди гривень на місяць. Він вважає, що верифікація державних реєстрів України та їхня інтеграція дасть змогу запобігти цьому.
Наприклад, єдиний соціальний реєстр – це можливість верифікувати соціальні виплати та зробити так, щоб соцвиплати отримували тільки ті люди, які їх мають отримувати, – розповів Федоров.
Віцепрем'єр наводить приклад, коли на ім'я пенсіонерів, яких уже немає серед живих, продовжують отримувати пенсію, або реєструють дитину у всіх районах країни, щоб вона отримувала соціальні виплати у зв'язку з народженням. Саме через такі схеми Україна отримує мільярдні збитки кожного місяця.
Чи хтось конкретно причетний до схем
Федоров розповів, що існує більше технологічна проблема в Україні, ніж якась змова. Оскільки, реєстри на місцях не взаємодіють між собою. Він відмітив, що у Пенсійному фонді й Міністерстві соціальної політики цю реформу зараз активно проводять.