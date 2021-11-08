Скільки Україна повинна виплатити за держборгом до кінця року: дані Мінфіну
Джерело:Міністерство фінансів України
До кінця року Україна повинна виплатити понад 85 мільярдів гривень, згідно з даними Міністерства фінансів. У листопаді потрібно буде повернути кредиторам на понад 11 мільярдів гривень більше, ніж у грудні.
Платежі за держборгом до кінця 2021 року
Згідно з графіком помісячних платежів за державним боргом Мінфіну за діючими договорами станом на 1 листопада необхідно виплатити 85,47 мільярда гривень до кінця року, з яких:
- за внутрішнім боргом – 75,40 мільярда гривень,
- за зовнішнім – 10,07 мільярда гривень.
Читайте також Дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень, – Мінфін
Виплати за держборгом у листопаді
У листопаді виплати будуть на понад 11 мільярдів гривень більше, ніж у грудні. Тож у листопаді Україна повинна виплатити 48,41 мільярда гривень, з яких:
- за внутрішнім боргом – 41,14 мільярда гривень,
- за зовнішнім – 7,27 мільярда гривень.
Виплати за держборгом у грудні
Виплати у грудні складуть 37,06 мільярдів гривень, з яких за внутрішнім боргом – 34,27 мільярда гривень, за зовнішнім – 2,79 мільярда гривень.
Прогноз виплат за держборгом до 2024 року
- Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень.
- Що стосується виплат за держборгом у 2023 році, то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярд гривень.
- У 2024 році – в 325,8 мільярда гривень.