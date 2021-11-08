Згідно з графіком помісячних платежів за державним боргом Мінфіну за діючими договорами станом на 1 листопада необхідно виплатити 85,47 мільярда гривень до кінця року, з яких:

Читайте також Дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень, – Мінфін

Нагадаємо! Всього за 2021 рік виплати за держборгом складуть 593,89 мільярда гривень.

Виплати за держборгом у листопаді

У листопаді виплати будуть на понад 11 мільярдів гривень більше, ніж у грудні. Тож у листопаді Україні повинна виплатити 48,41 мільярда гривень, з яких:

за внутрішнім боргом – 41,14 мільярда гривень,

за зовнішнім – 7,27 мільярда гривень.

Виплати за держборгом у грудні

Виплати у грудні складуть 37,06 мільярдів гривень, з яких за внутрішнім боргом – 34,27 мільярда гривень, за зовнішнім – 2,79 мільярда гривень.

Нагадаємо! На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.