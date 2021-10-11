Скільки Україна повинна буде виплатити за держборгом до 2024 року: прогноз Мінфіну

У Міністерстві фінансів підвищили прогноз виплат за держборгом у 2022 році на майже 13 мільярдів гривень. Що стосується загального прогнозу на поточний рік, то він залишився без змін.

Прогноз виплат за держборгом до 2024 року

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень.

до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень. Що стосується виплат за держборгом у 2023 році , то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярда гривень.

, то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярда гривень. У 2024 році – в 325,8 мільярда гривень.

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Держборг-2021

Разом з тим прогноз виплат за держборгом у поточному році залишився без змін – 596 мільярдів гривень. По внутрішньому боргу – 446,05 мільярди гривень.

Виплати у жовтні – грудні 2021 року

На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.

Прогнозу виплат за держборгом в жовтні – грудні 2021 року підвищений на 3,35 мільярда гривень проти вересневих даних – до 128,1 мільярда гривень.