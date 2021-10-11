Скільки Україна повинна буде виплатити за держборгом до 2024 року: прогноз Мінфіну
11 жовтня 2021 , 16:21Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів України
У Міністерстві фінансів підвищили прогноз виплат за держборгом у 2022 році на майже 13 мільярдів гривень. Що стосується загального прогнозу на поточний рік, то він залишився без змін.
Прогноз виплат за держборгом до 2024 року
- Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень.
- Що стосується виплат за держборгом у 2023 році, то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярда гривень.
- У 2024 році – в 325,8 мільярда гривень.
Зверніть увагу Міжнародні резерви України скоротились після пікових виплат за держборгом
Держборг-2021
Разом з тим прогноз виплат за держборгом у поточному році залишився без змін – 596 мільярдів гривень. По внутрішньому боргу – 446,05 мільярди гривень.Зверніть увагу! На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.
Виплати у жовтні – грудні 2021 року
Прогнозу виплат за держборгом в жовтні – грудні 2021 року підвищений на 3,35 мільярда гривень проти вересневих даних – до 128,1 мільярда гривень.
- Прогноз у жовтні був знижений Мінфіном на 0,31 мільярда гривень – до 43,18 мільярда гривень.
- Що стосується прогнозу у листопаді, то його навпаки підвищили на 3,58 мільярда гривень – до 47,97 мільярда гривень.
- В грудні – на 0,07 мільярда гривень, до 36,96 мільярда гривень.