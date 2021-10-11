Прогноз виплат за держборгом до 2024 року

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень.

до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень. Що стосується виплат за держборгом у 2023 році , то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярда гривень.

, то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярда гривень. У 2024 році – в 325,8 мільярда гривень.

Зверніть увагу Міжнародні резерви України скоротились після пікових виплат за держборгом

Держборг-2021

Разом з тим прогноз виплат за держборгом у поточному році залишився без змін – 596 мільярдів гривень. По внутрішньому боргу – 446,05 мільярди гривень.

Зверніть увагу! На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.

Виплати у жовтні – грудні 2021 року

Прогнозу виплат за держборгом в жовтні – грудні 2021 року підвищений на 3,35 мільярда гривень проти вересневих даних – до 128,1 мільярда гривень.

Прогноз у жовтні був знижений Мінфіном на 0,31 мільярда гривень – до 43,18 мільярда гривень.

був знижений Мінфіном на 0,31 мільярда гривень – до 43,18 мільярда гривень. Що стосується прогнозу у листопаді , то його навпаки підвищили на 3,58 мільярда гривень – до 47,97 мільярда гривень.

, то його навпаки підвищили на 3,58 мільярда гривень – до 47,97 мільярда гривень. В грудні – на 0,07 мільярда гривень, до 36,96 мільярда гривень.

Нагадаємо, що пікові виплати за держборгом у 2021 році припадали на вересень – 104,9 мільярда гривень. Після них державні резерви скоротились на 9,2%, детальніше про це, розповідаємо тут.