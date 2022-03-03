Скільки Україна отримає грошової підтримки в умовах війни: в НБУ назвали суму

За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає більше 15 мільярдів доларів в еквіваленті, з них більше 5 мільярдів доларів – безпосередньо до бюджету,

– йдеться у заяві Шевченка.

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