Очільник регулятора заначив, що міжнародні партнери взяли зобов’язання з виділення значних обсягів фінансування на зміцнення обороноздатності, підтримку економіки України та гуманітарні питання.
Читайте також Нацбанк відреагував на встановлення цін на продукти й житло в іноземній валюті
За нашими оцінками, сумарно міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка сягає більше 15 мільярдів доларів в еквіваленті, з них більше 5 мільярдів доларів – безпосередньо до бюджету,
– йдеться у заяві Шевченка.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!