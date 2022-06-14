Скільки триватиме в Україні дефіцит пального: прогноз експертів

Урядовці та експерти прогнозують дефіцит пального в Україні до кінця війни. Він виник через ускладнення логістики, ріст цін на пальне у світі та знищення наших запасів нафтопродуктів країною-агресоркою.

Імпорт пального з Європи З початком повномасштабної війни Україна втратила власне виробництво бензину та дизеля. Тож нині все пальне – переважно імпорт з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон, зросла у 20 разів.

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Пальне в Україну імпортують за допомогою автотранспорту та залізниці. Їм допомагають річкові танкери по Дунаю.

У нас позавчора (11 червня – 24 канал) був добовий рекорд імпортованого ресурсу до країни – 30 тисяч тонн,

– повідомила перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Нині працівники заправок пояснюють, що коли пального мало, вони припиняють продаж за готівку. Паливний дефіцит триває.

Ціна пального

, що окупанти й надалі намагаються знищувати українські запаси нафтопродуктів та руйнувати шляхи постачання. Також світові ціни на пальне зростають через санкції щодо російської нафти.

Імпорт пального до України збільшується і вже б'є рекорди. Експерти також підкреслюють, що Європа з такими українськими апетитами не справляється.

Нам доводиться вигризати буквально завезення,

– розповідає експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.

Дешевого палива більше не буде. Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченко, дешевого палива більше не буде. Він вважає, що в Україні відтепер ціна на паливо – європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр по курсу НБУ.

Середня ціна пального на АЗС

Згідно з даними, які надала Консалтингова група "А-95" станом на 13 червня, середня роздрібна ціна пального на АЗС складає:

бензин А-95 – 50,29 гривні за літр,

бензин А-92 – 49,48 гривні за літр,

дизельне пальне – 56,63 гривні за літр,

автогаз – 42,52 гривні за літр.

Джерело: "Мінфін"

Чому виник дефіцит пального: коротко

Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки, були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України, країна не може імпортувати нафту морським шляхом.

Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.

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