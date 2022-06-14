Імпорт пального з Європи
З початком повномасштабної війни Україна втратила власне виробництво бензину та дизеля. Тож нині все пальне – переважно імпорт з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон, зросла у 20 разів.
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Пальне в Україну імпортують за допомогою автотранспорту та залізниці. Їм допомагають річкові танкери по Дунаю.
У нас позавчора (11 червня – 24 канал) був добовий рекорд імпортованого ресурсу до країни – 30 тисяч тонн,
– повідомила перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Нині працівники заправок пояснюють, що коли пального мало, вони припиняють продаж за готівку. Паливний дефіцит триває.
Ціна пального
Імпорт пального до України збільшується і вже б'є рекорди. Експерти також підкреслюють, що Європа з такими українськими апетитами не справляється.
Нам доводиться вигризати буквально завезення,
– розповідає експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.
Дешевого палива більше не буде. Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченко, дешевого палива більше не буде. Він вважає, що в Україні відтепер ціна на паливо – європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр по курсу НБУ.
Середня ціна пального на АЗС
Згідно з даними, які надала Консалтингова група "А-95" станом на 13 червня, середня роздрібна ціна пального на АЗС складає:
- бензин А-95 – 50,29 гривні за літр,
- бензин А-92 – 49,48 гривні за літр,
- дизельне пальне – 56,63 гривні за літр,
- автогаз – 42,52 гривні за літр.
Джерело: "Мінфін"
Чому виник дефіцит пального: коротко
- Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки, були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.
- Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України, країна не може імпортувати нафту морським шляхом.
- Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.
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