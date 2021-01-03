Протягом 2020 року обсяги транзиту російського газу через Україну знизилися на 38%, якщо порівнювати з 2019 роком. Всього за минулий рік Україна транспортувала 55,8 мільярда кубометрів.

Про те, скільки Україна транзитувала російського газу в Європу, розповів оператор Української газотранспортної системи на своєму офіційному сайті.

До слова Сербія почала отримувати російський газ в обхід України

Всього протягом 2020 року Україна транспортувала 55,8 мільярда кубометрів газу. Якщо порівнювати, у 2019 року цей показник становив 89,6 мільярда кубометрів.

Яким країнам Україна найбільше транспортувала газ:

Словаччина – 38,5 мільярда кубометрів,

Угорщина – 9,6 мільярда кубометрів,

Польща – 3,8 мільярда кубометрів,

Молдова – 3 мільярди кубометрів,

Румунія – 0,9 мільярда кубометрів.

До слова, протягом 2020 року Україна імпортувала 15,9 мільярда кубометрів. Це й пояснює, чому головним імпортером російського газу стала Словаччина, адже саме в неї наша держава перекуповує блакитне паливо для власних потреб.

Чи означає це, що Україна "не дозаробила"?

Зовсім ні. Контракт між Україною та Росією на транзит газу передбачає, що у 2020 році Україна мала транспортувати 65 мільярдів кубометрів. Навіть якщо транзит не добрав 9,2 мільярда кубометрів, Росія все одно за них заплатила всю суму, як за транзит.



Водночас з 2021 року знижується обсяг гарантованого транзиту. Протягом наступних двох років Україна за домовленостями має транзитувати лише по 40 мільярдів кубометрів російського газу.

Чому знижуються обсяги транзиту: