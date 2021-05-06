Як продавали валюту у квітні 2021 року
Згідно з аналітикою НБУ українці продали за місяць комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 мільйонів доларів й купило на 1699,6 мільйона доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 мільйона доларів, через що було зафіксовано рекордний місячний продаж валюти з початку 2020 року.
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Інфографіка Національного банку України
Скільки продало валюти населення з початку 2021 року
- Всього продали валюти на 7284,0 мільйонів доларів.
- Купили на 6364,3 мільйона доларів.
- Чистий продаж склав – 919,6 мільйона доларів.
Динаміка купівлі та продажу з січня по квітень 2021 року
Дані НБУ про готівковий ринок у 2021 році / Інфографіка РБК – Україна
Як продавали валюту українці у 2020 році
- Всього продали валюти за рік на 19 241,5 мільйонів доларів.
- Купили ж українці у 2020 році валюти на 18 004,4 мільйона доларів.
- Чистий продаж склав – 1 237,1 мільйона доларів.
Зазначимо, що Нацбанк протягом березня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів, проте при цьому, не купував на міжбанку валюту.