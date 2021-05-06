Як продавали валюту у квітні 2021 року

Згідно з аналітикою НБУ українці продали за місяць комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 мільйонів доларів й купило на 1699,6 мільйона доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 мільйона доларів, через що було зафіксовано рекордний місячний продаж валюти з початку 2020 року.

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Нагадаємо, що безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року.

Інфографіка Національного банку України

Скільки продало валюти населення з початку 2021 року

Всього продали валюти на 7284,0 мільйонів доларів.

Купили на 6364,3 мільйона доларів.

Чистий продаж склав – 919,6 мільйона доларів.

Динаміка купівлі та продажу з січня по квітень 2021 року

Дані НБУ про готівковий ринок у 2021 році / Інфографіка РБК – Україна

Як продавали валюту українці у 2020 році