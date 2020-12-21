У Збройних силах України збільшують гонорари за укладання першого контакту з армією. З 1 січня 2021 новобранцям платитимуть від 18 тисяч 160 гривень до 22 тисяч 700 гривень.

Про те, якими будуть виплати за укладання контракту зі Збройними силами, розповідає видання "Армія.Inform".

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Якими будуть виплати для новобранців армії:

18 тисяч 160 гривень – для рядового складу,

20 тисяч 430 гривень – для сержантів і старшин,

22 тисячі 700 гривень – для офіцерського складу.

Схожі виплати в Збройних силах України були й раніше, але відчутно нижчими – 16 тисяч 816 гривень, 18 тисяч 918 гривень і 21 тисяча 20 гривень відповідно.

Хто може отримати такі виплати:

новобранців на посади рядового складу війська, у сержантський чи старшинський склад, які підписують контракт на 3 роки,

новобранці в офіцерський склад, що підписують контракт щонайменше на 1 рік,

новобранці, які підписали контракт на 5 і більше років.

Слід зазначити, що такі виплати не розповсюджуються на людей, які були звільнені зі Збройних сил і повторно приймаються до війська.

Грошову виплату здійснюють одразу після набуття чинності першого контракту з армією.