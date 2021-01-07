"Доступні кредити 5-7-9%": скільки підприємців скористалися програмою
Доступним кредитуванням під 5%, 7% або 9% вже скористалися понад 7,5 тисяч підприємців. Програму планують продовжити у 2021 році.
Також її розширять. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
До теми "Доступні кредити 5-7-9%": скільки становить загальна сума позик програми
Понад 7 тисяч бізнесів
За його словами, наразі вже понад 7,5 тисяч різних бізнесів всією країною отримали 17 мільярдів гривень.
Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту,
– зазначив Шмигаль.
Також він додав, що продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня їх звільняють від сплати єдиного соціального внеску.
Що таке програма "Доступні кредити 5-7-9"
- Президент України Володимир Зеленський ініціював державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки проєктів українських мікро- та малих підприємств.
- Ставки 5%, 7% або 9% за кредитами залежать від терміну діяльності бізнесу, а також від його розміру.
- Знижуватиметься ставка на 0,5% річних за кожного найманого працівника, однак не більше, ніж до 5% річних.
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