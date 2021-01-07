Доступним кредитуванням під 5%, 7% або 9% вже скористалися понад 7,5 тисяч підприємців. Програму планують продовжити у 2021 році.

Також її розширять. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми "Доступні кредити 5-7-9%": скільки становить загальна сума позик програми

Понад 7 тисяч бізнесів

За його словами, наразі вже понад 7,5 тисяч різних бізнесів всією країною отримали 17 мільярдів гривень.

Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту,

– зазначив Шмигаль.

Також він додав, що продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня їх звільняють від сплати єдиного соціального внеску.

Зазначимо! Понад 190 мільйонів гривень від суми за останній тиждень складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. Ще 217,6 мільйона гривень – видані банками інвестиційні кредити.

Що таке програма "Доступні кредити 5-7-9"