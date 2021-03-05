На останньому пресбрифінгу, виконуючий обов'язків голови Національного Банку України, Юлій Гелетій розповів, що згідно з прогнозами держструктури на Батьківщину трудові мігранти переведуть цьогоріч на 8% більше, а ніж у 2020 році.

Грошові перекази у 2021 році

Пан Гелетій зазначив, що НБУ очікує переказів від заробітчан на суму близько 13 мільярдів доларів, що на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році. Виконуючий обов'язків голови Нацбанку розповів про підрахунки структури під час брифінґу з питань монетарної політики.

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Передусім за рахунок відновлення економік країн, призначення трудових мігрантів, а також спрощення перетину кордону внаслідок пом'якшення протиепідемічних заходів,

– зазначив причину росту переказів Гелетій.

На думку виконуючого обов'язків голови НБУ, збільшення грошових переказів від трудових мігрантів відбудеться у наслідок відновлення економіки, де найбільше працює українців. Вплинуть на це й значною мірою спрощення перетину кордонів через пом’якшення карантинних обмежень.

Нагадаємо, що на період відпустки голови НБУ Кирила Шевченка обов’язки очільника держструктури тимчасово виконує його заступник Юрій Гелетій. Пан Гелетій був призначений на свою посаду 22 липня 2021 року, а його кандидатура була запропонована безпосередньо Шевченком.

Відновлення імпорту

У 2021 році, за словами Гелетія, очікується відновлення імпорту подорожей до близько 6 мільярдів доларів, а у 2022 році показник досягне докризового рівня. Так, у 2020 році, показник становив 4,7 мільярда доларів.

Перекази трудових мігрантів: січень – грудень 2020 рік

Згідно з даними, які ще торік публікував регулятор на сайті Нацбанку, де зазначилось, що перекази українських заробітчан зросли на 200 мільйонів доларів.

У період з січня по грудень 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 мільярда доларів, що на 200 мільйонів доларів більше, ніж у 2019 році.

У 2019 році сума грошових переказів становила 11,921 мільярда доларів.

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