На скільки відсотків більше цьогоріч перерахують заробітчани до України за прогнозами НБУ
На останньому пресбрифінгу, виконуючий обов'язків голови Національного Банку України, Юлій Гелетій розповів, що згідно з прогнозами держструктури на Батьківщину трудові мігранти переведуть цьогоріч на 8% більше, а ніж у 2020 році.
Джерело:Економічна правда
Грошові перекази у 2021 році
Пан Гелетій зазначив, що НБУ очікує переказів від заробітчан на суму близько 13 мільярдів доларів, що на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році. Виконуючий обов'язків голови Нацбанку розповів про підрахунки структури під час брифінґу з питань монетарної політики.
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Передусім за рахунок відновлення економік країн, призначення трудових мігрантів, а також спрощення перетину кордону внаслідок пом'якшення протиепідемічних заходів,
– зазначив причину росту переказів Гелетій.
На думку виконуючого обов'язків голови НБУ, збільшення грошових переказів від трудових мігрантів відбудеться у наслідок відновлення економіки, де найбільше працює українців. Вплинуть на це й значною мірою спрощення перетину кордонів через пом’якшення карантинних обмежень.
Відновлення імпорту
У 2021 році, за словами Гелетія, очікується відновлення імпорту подорожей до близько 6 мільярдів доларів, а у 2022 році показник досягне докризового рівня. Так, у 2020 році, показник становив 4,7 мільярда доларів.
Перекази трудових мігрантів: січень – грудень 2020 рік
Згідно з даними, які ще торік публікував регулятор на сайті Нацбанку, де зазначилось, що перекази українських заробітчан зросли на 200 мільйонів доларів.
- У період з січня по грудень 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 мільярда доларів, що на 200 мільйонів доларів більше, ніж у 2019 році.
- У 2019 році сума грошових переказів становила 11,921 мільярда доларів.
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