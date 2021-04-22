Голова Державної митної служби Павло Рябікін розповів, що дохід від імпорту на митниці становить майже 1,5 трильйони гривень. Проте, лише 4 тисячі компаній – "білі" імпортери, що генерують надходження до казни.

Обсяг імпорту на митниці

Зі слів пана Рябікіна щорічний обсяг імпорту становить 1,47 трильйона гривень. Проте реальних зареєстрованих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – 147 тисяч. З яких лише 3% забезпечують понад 90% усіх надходжень до держбюджету.

Читайте також Працює при будь-якій владі, – Саакашвілі назвав "справжнього голову" української митниці

Це ті 4 тисячі компаній, які багато років проводять ті самі операції з тими самими контрагентами, "білі" імпортери, для яких імідж на ринку та прозорість їхніх угод справді важливі,

– розповідає Рябікін.

Сегменти імпортерів

Голова Держмитслужби ділить умовно імпортерів на "білих", "сірих" та "тіньових", залежно від прозорості ведення ними бізнесу та надходжень, котрі отримує бюджет від їх діяльності.

Білий та сірий сегменти

Цей сегмент генерує понад 300 мільярдів гривень надходжень, і в ньому жодних недоборів до бюджету регулятор не бачить.

У сірому сегменті перебувають близько 6% компаній, які проводять дрібніші операції та прагнуть оптимізації. Держмитслужба вважає, що такі "сірі" імпортери свідомо намагаються зменшити платежі, але умовно законними механізмами.

Посилення контролю в цьому сегменті зможе забезпечити, на наш погляд, приріст їхніх платежів до бюджету від 25 до 35 – 37 мільярдів гривень,

– наголошує Рябікін.

Тіньовий сегмент

Рябікін розповідає, що коли українці чують, що втрати на митниці дорівнюють бюджету країни, то йдеться не про сірий сегмент, а саме про "тінь", у якій, за оцінками Держмитслужби, працює 91% усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які дають зараз бюджету майже 22 мільярдів гривень на рік.

Регулятор вважає, що посилення контролю серед тіньових компаній дасть змогу збільшити бюджетні надходження на 100 мільярдів гривень щорічно.

Тіньові імпортери

Одна з ключових проблем, що пов'язана з тіньовим сегментом – це відсутність реальної статистики про те, що ввозиться до країни та статистика реальних цін. Оскільки це той випадок, коли все організовується з документарними підмінами.

Тобто озвучені 100 мільярдів гривень цілком можуть бути й 120 мільярдами, і 150 мільярдами. І наша особлива увага, і всі наші заходи щодо посилення контролю концентруються саме в цьому тіньовому сегменті,

– розповідає Рябікін.

Чи можливо викорінити тіньовий сегмент

Голова Держмитслужби пояснює, що нині не бачить ефективних механізмів для того, щоб перетягнути тіньових імпортерів у хоча б сірий сегмент. Адже, щойно держава переходить від системного методу боротьби до конкретного, то це перетворюється на ловлю мух, порівнює Рябікін.