Збитки економіки у 2021 році

Цьогоріч збитки, через спад у сфері туризму можуть становити у межах від 1,7 трильйона доларів до 2,4 трильйона доларів. Такий прогноз слід очікувати навіть, якщо у другому півріччі 2021 року відновиться туризм у США, Великій Британії та Франції, що мають вищий рівень вакцинації.

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Повільна вакцинація стримує відновлення туризму: дані ООН

Варто зазначити, що нерівномірне впровадження вакцинації відчутно вплине на країни, що розвиваються, особливо, які сильно залежать від іноземних відвідувачів.

ООН у дослідженні підкреслила дорогі наслідки нерівного доступу до вакцин у світі. Орган Генеральної асамблеї ООН Unctad, спираючись на свої дані, відзначає, що на країни, котрі розвиваються може припасти до 60% передбачуваних витрат світового ВВП.

Коли завершиться туристична криза

У звіті ООН зображено й те, що туристична криза ще далека від свого завершення, а обмеження й заборони на поїздки все ще діють у багатьох регіонах, де простежується низький рівень вакцинації. Так, прогнозовано відновлення сфери туризму слід чекати не раніше 2023 року.

Які країни постраждали найбільше

Таїланд та Туреччина понесли основний тягар впливу, вважають аналітики видання Bloomberg, адже вони покладаються на іноземних туристів у питанні розвитку своєї економіки. Стрімкий спад туризму загрожує й тісно пов'язаним із ним секторам. Наприклад, сектор харчових продуктів, напоїв, роздрібна торгівля, зв'язок, транспорт.

Варто зауважити, що, загалом, криза у сфері туризму призвела до зростання безробіття некваліфікованої робочої сили в середньому на 5,5%.