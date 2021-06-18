Десятки мільярдів: скільки недоотримала Україна у 2020 році через хибні прогнози

Верховна Рада взяла до відома звіт Кабінету міністрів про виконання державного бюджету на 2020 рік, оскільки 232 народних депутати підтримали проєкт постанови №5612. Детальніше про зміни до держбюджету та саму постанову, розповідаємо далі.

Проєкт постанови

У постанові зазначено, що фактичні макропоказники економічного і соціального розвитку України за 2020 рік суттєво відрізнялися від їх прогнозу, врахованого при затвердженні держбюджету, та були дещо відмінними від уточненого прогнозу, підготовленого у зв’язку з впливом на світову економіку та економіку України негативних факторів, таких як пандемія COVID-19 та карантин.

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Зміни до закону про держбюджет

, що неправильні прогнози призвели до недонадходження 74,6 мільярда гривень в бюджет України.

Зауважте, що закон про держбюджет вперше в історії України схвалили за півтора місяця до початку планового бюджетного періоду. Разом з тим протягом року було прийнято 17 законів про внесення змін до бюджету. На це безпосередньо вплинула пандемія COVID-19, однак така кількість змін є й ознакою того, що необхідно підвищити якість реалістичності планування бюджетних показників.

Зміні загальних параметрів держбюджету

Доходи зменшено на 73,5 мільярди гривень, тобто на 6,7%.

зменшено на 73,5 мільярди гривень, тобто на 6,7%. Видатки збільшено на 131,2 мільярда гривень, на 11,1%.

збільшено на 131,2 мільярда гривень, на 11,1%. Граничний обсяг дефіциту збільшено на 204,1 мільярда гривень, практично у 2,2 раза.

Доходи держбюджету за 2020 рік

Становили – майже 1,08 мільярди гривень, або 105,3% затверджених зі змінами показників.

– майже 1,08 мільярди гривень, або 105,3% затверджених зі змінами показників. Збільшились у порівнянні з 2019 роком на 77,7 мільярда гривень.

Номінальний ВВП

Становив за звітний період – 4,19 трильйона гривень, при прогнозі 4,51 трильйона гривень та уточненому прогнозі 3,98 трильйона гривень.

– 4,19 трильйона гривень, при прогнозі 4,51 трильйона гривень та уточненому прогнозі 3,98 трильйона гривень. Падіння номінального ВВП відбулось на 4%, при прогнозі зростання на 3,7% та уточненому прогнозі падіння на 4,8%.

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Індекс споживчих цін

Становив 105% у період з грудня 2020 року до грудня 2019 року становив 105%.

105% у період з грудня 2020 року до грудня 2019 року становив 105%. Прогнозовано мав складати 105,5% й уточненому прогнозі – 111,6%.

Реальна зарплата

Реально зросла на 7,4% у 2020 році, у порівнянні з минулим роком.

на 7,4% у 2020 році, у порівнянні з минулим роком. Прогнозовано повинна була зрости на 10,1% та уточненому прогнозному зменшенні на 4,5%

Відмінність фактичних макропоказників та прогнозних: вплив на бюджет

Відмінності окремих фактичних макропоказників від прогнозних призвели до недонадходження 74,6 мільярда гривень доходів і водночас до зменшення витрат на погашення й обслуговування боргу та деяких видатків на 37,3 мільярда гривень, розповіли у Рахунковій палаті.

Використання коштів з COVID-фонду

Видатки державного бюджету за відповідною бюджетною програмою передбачено в обсязі 80,9 мільярда гривень, це з урахуванням змін до закону про бюджет.

за відповідною бюджетною програмою передбачено в обсязі 80,9 мільярда гривень, це з урахуванням змін до закону про бюджет. За загальним фондом – 72 мільярди гривень.

– 72 мільярди гривень. За спеціальним фондом – 8,9 мільярда гривень.

– 8,9 мільярда гривень. Загалом витратили 66,5 мільярдів гривень, що становить 82,2% від уточненого плану.

Щодо залишку невикористаних у 2020 році відповідних коштів спеціального фонду держбюджету у розмірі 6,1 мільярда гривень збережено цільове спрямування на 2021 рік.