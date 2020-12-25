Національний банк України впродовж 21 – 24 грудня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 мільйона доларів. При цьому не проводили інтервенції з купівлі валюти.

Водночас протягом 14 – 18 грудня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 мільйона доларів. Про це повідомляє "Національний банк України".

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Згідно з даними, загалом від початку 2020 року НБУ придбав 4,93 мільярда доларів. Натомість сума продажу валюти склала 3,8 мільярда доларів.

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У НБУ заявили, що чиста купівля валюти у 2020 році становить 1084,3 мільйона доларів.