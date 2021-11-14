Скільки насправді коштує жити в Австрії: досвід та історія українця за кордоном

Країни Євросоюзу досить часто приваблюють українців, через вищий рівень життя – нібито там живеться дешевше. Тому Економіка 24 вирішила поспілкуватись з українцем, котрий живе в Австрії близько трьох років, щоб з'ясувати, чи дійсно це так.

Життя в Австрії

Українець Сергій Зятюк нині навчається у Віденському університеті й живе у столиці Австрії – Відні. Хлопець розповідає, що дохід йому приносить перекладацька та журналістська діяльність, хлопець редактор розділу Бізнес на сайті 24 каналу. Він додає, що заробляє якраз ту суму, якої йому вистачає на комфортне життя за кордоном. Про те, скільки коштує оренда, мобільний зв'язок, продукти та розваги в Австрії – розповідаємо далі.

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Вартість навчання у Відні

Семестр навчання у Віденському університеті Сергію вартує 726,72 євро (майже 22 тисячі гривень). Але він зауважує, що студенти ще повинні сплатити 20,70 євро (близько 622 гривні) студентського збору у таку собі "профспілку" ÖH (Österreichische Hochschulen), яка опікується питаннями студентів.

у Віденському університеті Сергію вартує 726,72 євро (майже 22 тисячі гривень). Але він зауважує, що студенти ще повинні сплатити 20,70 євро (близько 622 гривні) студентського збору у таку собі "профспілку" ÖH (Österreichische Hochschulen), яка опікується питаннями студентів. Студентська віза йому обходиться у близько 170 євро на рік (трохи більше як 5 тисяч гривень).

Що приносить українцю дохід

Українець розповідає, що більшу частину часу віддає роботі на сайті 24 каналу. "Але дохід тут мені приносить письмова перекладацька діяльність – всякі судові протоколи, якісь виписки тощо. В основному з німецької на російську", – додає Сергій.

Хлопець працює та навчається у Відні / Фото Unsplash

Транспорт

Проїзний квиток на всі види транспорту

Загалом хлопець заробляє близько 1 100 євро (більш як 33 тисячі гривень), але зауважує, що має не стабільний заробіток.

У Австрії, якщо ти студент, то маєш можливість трохи заощадити на проїзді у громадському транспорті. Сергій користується пільговим абонементом за 75 євро (трохи більш як 2,25 тисячі гривень). Він дійсний на усі види громадського транспорту (трамваї, автобуси, метро, міські електрички) протягом семестру – з вересня по лютий, або з березня по червень.

Також можна придбати абонемент на два семестри – з вересня по лютий та з березня по червень, який коштуватиме 150 євро (4,5 тисячі гривень). Зауважте, що під час канікул (з липня по серпень) потрібно купувати спеціальний проїзний квиток, який студенту обійдеться у 29,50 євро на два місяці (майже 900 гривень).

"Сестра живе в селі, за містом, десь двічі на місяць до неї їжджу – додатково дві поїздки туди й назад по 4,80 євро (близько 144 гривні – 24 канал) обходяться, бо абонемент тільки по Відню діє", – ділиться хлопець.

Проїзні квитки на транспорт для місцевих

Сергій розповідає, що для всіх, хто має прописку у Відні, є можливість придбати Jahreskarte. Це річний абонемент, який коштує 365 євро на рік (майже 11 тисяч гривень).

(з пункту А в пункт Б на одну людину) коштує 2,40 євро (близько 72 гривні).

У Відні студенти можуть придбати проїзний квиток та заощадити на громадському транспорті / Фото Ronald G.

Розваги та дозвілля

Хлопець розповідає, що поїсти у закладі коштує по-різному – все залежить від його рівня. В середньому чек на двох обійдеться в близько 40 євро (десь 1,2 тисячі гривень). Сергій додає, що ходить у заклади не часто, а один квиток в кіно коштуватиме від 9 до 15 євро (в межах від 270 до 451 гривні).

До прикладу, згідно з даними сайту Numbeo, у дешевому ресторані можливо пообідати двом за 12 євро (близько 360 гривень).

Інтернет та мобільний зв'язок

Сергій, щоб заощадити, користується найдешевшим мобільним тарифом, але розповідає, що як і всюди вони різняться в ціні. Його стартовий пакет та домашній безлімітний інтернет обходяться у наступні суми:

місячний тариф на мобільному телефоні – 9,90 євро (в межах 297 гривень), у нього входить 8 гігабайтів LTE, 200 хвилин на всі оператори та 200 смс;

– 9,90 євро (в межах 297 гривень), у нього входить 8 гігабайтів LTE, 200 хвилин на всі оператори та 200 смс; домашній інтернет – 19,90 євро на місяць (майже 600 гривень) зі швидкість до 20 мегабітів на секунду без обмежень по трафіку.

Продуктовий кошик

"У середньому десь 55 євро на тиждень на одну людину (трохи більше ніж 1,6 тисячі гривень – 24 канал), але я собі ні в чому не відмовляю у тому плані. Щотижня мусять бути якісь морепродукти й всякі різні смаколики", – розповідає Сергій.

Згідно з даними сайту Numbeo, кіло курятини коштує у Відні 9,41 євро (майже 283 гривні), буханець хліба – 1,67 євро (близько 50 гривень), літра молока – 1,12 євро (понад 33 гривні).

Продуктовий кошик на тиждень, з розрахунку на одну людину, у Відні може обійтись у близько 50 євро (близько 1,5 тисячі гривень) / Фото Pexels

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Медицина

В Австрії є декілька медичних страховок. Одна — де застраховані всі підприємці Австрії та члени їх сімей. В іншій застраховані співробітники австрійських фірм, непрацюючі члени їх сімей, а також студенти. Крім основних страховок, можна застрахуватися і в приватних страхових компаніях, зазначається на сайті МЗС України.

Якщо людину забере швидка й вона не матимете страховки, то медичну допомогу їй нададуть, однак за неї доведеться потім сплатити по рахунку, який надасть лікарня. Медична соціальна страховка покриває такі затрати: медична допомога, придбання медикаментів, стаціонарне лікування, догляд пацієнта вдома, психотерапія та психологічна діагностика.

Вартість студентської страховки

Оскільки Сергій нині навчається, то має студентську страховку за яку платить 63,44 євро щомісяця (майже 2 тисячі гривень).

Відверто, не знаю, що вона покриває, просто обов'язкова. Досвід з лікарями був, але то дуже все індивідуально. Зуби лікувати все одно їжджу в Україну,

– жартує українець.

Оренда житла

Хлопець розповідає, що нещодавно переїхав з трикімнатної квартири у меншу – двокімнатну. Зауважує, що обидві у новобудовах, котрі побудовані з якісних матеріалів у досить хорошому районі міста.

Трикімнатна квартира (близько 65 квадратів) обходилась у 1,1 тисячі євро на місяць: оренда – 990 євро (близько 27 тисяч гривень), комунальні послуги – 110 євро (3,3 тисячі гривень).

(близько 65 квадратів) обходилась у 1,1 тисячі євро на місяць: оренда – 990 євро (близько 27 тисяч гривень), комунальні послуги – 110 євро (3,3 тисячі гривень). Двокімнатна квартира (35 квадратів та лоджія близько двох квадратів): нині обходиться у близько 700 євро: оренда – 630 євро (майже 19 тисяч гривень), комунальні послуги – близько 70 євро щомісяця (десь 2,1 тисячі гривень).

Сергій зауважує, що та квартира, у котрій він живе нині, дуже вигідний варіант і їм з сусідом просто пощастило, бо вона нова ще й розташована ближче до центру. Тож такий вигідний варіант практично неможливо знайти у Відні.

Чи можна в Австрії розраховувати на субсидії чи допомогу від держави

"Ніяких пільг та субсидій немає. Лише для малозабезпечених виділяють соціальне житло, де місто сплачує близько половини орендної плати. Але така практика розповсюджена, здається, тільки у Відні, – розповідає хлопець й додає, – умов такої допомоги не знаю, не розповім".

В Австрії, як і в Україні, орендарі сплачують не лише за оренду житла, але й за комунальні послуги / Фото tripadvisor

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Скільки вартує життя в Австрії

Сергій витрачає у місяць приблизно ті самі на початку згадані 1 100 євро, але вважає, що можна "гідно жити у Відні" й за 900 євро (майже 27 тисяч гривень).

Оренда – близько 700 євро (майже 20 тисяч гривень), зауважте, що орендну плату ділить між собою дві людини.

– близько 700 євро (майже 20 тисяч гривень), зауважте, що орендну плату ділить між собою дві людини. Мобільний зв'язок – 9,90 євро (в межах 297 гривень).

– 9,90 євро (в межах 297 гривень). Громадський транспорт . Українець розповідає, що зазвичай купує проїзний на один семестр за 75 євро (трохи більш як 2,25 тисячі гривень).

. Українець розповідає, що зазвичай купує проїзний на один семестр за 75 євро (трохи більш як 2,25 тисячі гривень). Домашній інтернет – 19,90 євро за місяць (майже 600 гривень).

– 19,90 євро за місяць (майже 600 гривень). Медична страховка (студентська) – 63,44 євро (майже 2 тисячі гривень).

(студентська) – 63,44 євро (майже 2 тисячі гривень). Продуктовий кошик – 55 євро (трохи більше ніж 1,6 тисячі гривень) на тиждень з розрахунку на одну особу.

Вартість життя в Австрії та Україні: де дешевше

У Відні на 90,69% дорожче життя, ніж у Києві (без врахування орендної плати).

Оренда житла у Відні в середньому на 86,76% вище, ніж у Києві.

Індекс якості житті у Відні – 181,93 й оцінений, як дуже високий, а у Києві – 111,36 й вважається низьким.