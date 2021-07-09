Україна в списку: скільки МВФ хоче виділити країнам для відновлення після COVID-19

Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) 8 липня підтримав пропозицію стосовно розподілу між країнами понад 600 мільярдів доларів для відновлення після пандемії. Країни можуть отримати кошти вже до кінця серпня 2021 року, якщо пропозицію затвердить Рада МВФ.

Кошти від МВФ

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ, розповіла, що Виконавчий комітет МВФ погодився з її пропозицією щодо нового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ), еквівалентного 650 мільярдів доларів, найбільшого асигнування в історії МВФ, для задоволення довгострокових світових потреб у резервах під час найгіршої кризи з часів Великої депресії.

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Зі слів пані Георгієвої, наступним кроком буде представлення пропозиції стосовно розподілу Раді Фонду для розгляду та затвердження. Якщо Рада підтримає пропозицію, то розподіл СПЗ буде завершено до кінця серпня поточного року.

Що таке СПЗ Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Дані з Вікіпедії Спеціальні права запозичення (СПЗ) – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

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Як розподілять СПЗ та чим вони допоможуть

У МВФ розповіли, що виділення СПЗ сприятиме підвищенню ліквідності та резервів усіх країн-членів, зміцненню довіри та стійкості, а також стабільності світової економіки. Асигнування СПЗ розподіляються між членами МВФ пропорційно квоти країни у МВФ.

Зауважимо, що останній раз МВФ робив подібну операцію у 2009 році. У Фонді розповіли, що тоді розподіл СПЗ сприяв суттєвому відновленню від світової фінансової кризи.

Найближчим часом ми активно співпрацюватимемо зі своїми членами, аби визначити варіанти добровільного спрямування СПЗ від більш заможних країн для підтримки більш вразливих,

– розповіла Георгієва.

Чи отримає якісь кошти Україна

Україна пропорційно до своєї квоти може отримати, з вище згаданих 650 мільярдів доларів, 2,7 мільярда доларів. Про це очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів у перших числах квітня цього року.

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