Некомерційна організація IAB Ukraine провела дослідження, щоб проаналізувати ринок інфлюенс-маркетингу в Україні за 2020 рік й спрогнозувати, як найближчим часом можуть збільшитись витрати брендів на рекламу в інфлюенсерів.

Ринок інфлюенс-маркетингу 2020

Обсяг ринку інфлюенс-маркетингу за 2020 рік в Україні склав 336,8 мільйона гривень. СЕО IAB Ukraine Анастасія Байдаченко прогнозує, що протягом півтора – двох років витрати брендів на рекламу в інфлюенсерів можуть збільшиться на 50 – 70%. Експертка вважає, що подібні темпи зростання будуть спостерігатись доти, доки не з'явиться державне регулювання й регламентація інфлюенс-маркетингу.

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Аналітика ресурсу Influencer Marketing Hub

Оцінка глобальної індустрії інфлюенс-маркетингу:

у 2019 році – 6,5 мільярда доларів,

у 2020 році – 9,7 мільярда доларів.

Експерти профільного ресурсу Influencer Marketing Hub вважають, що такому зростанню в істотній мірі сприяла пандемія коронавірусу.

Прогнози на 2021 – 2022 року

Експерти Influencer Marketing Hub очікують, що тенденція збережеться й у 2021 та 2022 роках.

2021 рік – прогнозовано ринок збільшиться до 13,8 мільярда доларів.

2022 рік – витрати на рекламу в інфлюенсерів зростуть до 15 мільярдів доларів.

Хто такий інфлюенсер Інфлюенсер – це людина, думка якої має значення для певної аудиторії. Найчастіше він взаємодіє з цією аудиторією через соціальні мережі: Instagram, Facebook, YouTube тощо. Інфлуенсери розповідають про останні тенденції в області моди, мистецтва і літератури — список можна продовжувати до нескінченності, адже і нфлуенсери присутні майже в будь-якій сфері.

Деталі дослідження

Як проводилась оцінка . Оцінка проводилася методом анонімного опитування пулу гравців ринку за допомогою тристоронньої юридичної компанії, що забезпечує конфіденційність.

. Оцінка проводилася методом анонімного опитування пулу гравців ринку за допомогою тристоронньої юридичної компанії, що забезпечує конфіденційність. Що зображає оцінка. Оцінка зображає обсяг бюджетів, які рекламодавці готові витратити на рекламу в інфлюенсерів.

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