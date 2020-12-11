У Мінфіні порахували, що легалізація грального бізнесу принесе чималі надходження до державного бюджету. За попередніми оцінками, ці надходження у 2021 році можуть скласти 7,4 мільярда гривень.

А от приватизація має дати бюджету ще 12 мільярдів гривень. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

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Марченко пояснив, що бюджет України у 2021 році може наповнитися ще на 7,4 мільярда гривень. Це стане можливим внаслідок легалізації грального бізнесу.

Що відомо про легалізацію грального бізнесу

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес. Він запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

Також законом передбачається регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема, забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

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Марченко зазначив, що чималий внесок у бюджет має зробити приватизація.

Оптимістичним маркером вважаю аукціон із продажу майнового комплексу столичного готелю "Дніпро". Ми підтримуємо зусилля Фонду держмайна. Чим більше коштів надійде від приватизації, тим менше доведеться позичати на фінансових ринках. Ці гроші – ресурс для погашення бюджетного дефіциту. А мала приватизація – підтримка для місцевих бюджетів,

– сказав Марченко.

Він також зазначив, що наступного року Україна планує отримати із зовнішніх джерел близько 180 мільярдів гривень. Внутрішні запозичення плануються на рівні 497 мільярдів. Натомість віддати кредиторам Україна має 468 мільярдів гривень.

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